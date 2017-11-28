С космодрома Восточный запустили ракету со спутником «Метеор» и несколькими наноспутниками

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Именно он является основной полезной нагрузкой ракеты. Попутная полезная нагрузка старта — студенческий спутник «Бауманец-2» и наноспутники российских и иностранных заказчиков (LEO Vantage, AISSa, IDEA, SEAM).Пуск ракеты состоялся в 14:41 по местному времени (8:41 мск). Через две минуты после старта, в 08:43 мск, как уточняли в «Роскосмосе», должно произойти отделение первой ступени ракеты, еще через две минуты ракета «Союз-2.1б» должна сбросить головной обтекатель. После этого, в 08:46 мск, от ракеты отделится вторая ступень, а к 8:51 мск по плану должно произойти отделение головного блока ракеты с космическими аппаратами от третьей ступени «Союза». Выведение спутников после этого продолжит разгонный блок «Фрегат».«Метеор-М» на целевую орбиту он должен вывести к 9:42 мск. Затем разгонный блок, как полагают в «Роскосмосе», последовательно сформирует орбиты для отделения остальных аппаратов. Так, последний из них — LEO Vantage — согласно плану отделится из состава попутной нагрузки в 12:54 мск. Разгонный блок после этого будет направлен в сторону Земли и войдет в атмосферу на высоте 100 км. Несгоревшие в плотных слоях обломки «Фрегата», как полагают в «Роскосмосе», затонут в несудоходном районе Тихого океана около 14:15 мск.Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартует с Восточного в первый раз. Ее основное отличие от версии «2.1а» — более мощный двигатель третьей ступени РД-0124, разработанный Конструкторским бюро химавтоматики.​ Запуск этой ракеты удался со второго раза: он планировался 27 апреля прошлого года, однако тогда был отменен автоматикой стартового комплекса. Следующий старт «Союза-2.1а» запланирован с Восточного на 22 декабря этого года.«Метеор-М» № 2–1 — третий аппарат космического комплекса «Метеор-3М», который создается в корпорации ВНИИЭМ. Масса этого аппарата составляет 2,9 т, расчетный срок его активного существования на орбите — пять лет. Спутник будет вращаться вокруг Земли по орбите с максимальной высотой более 820 км.Сам же этот комплекс предназначен для оперативного получения глобальной гидрометеорологической информации для прогнозов погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве. Первые два космических аппарата комплекса — «Метеор-М» № 1 и «Метеор-М» № 2 — были успешно запущены с космодрома Байконур. Предполагается, что запуски таких аппаратов будут впоследствии осуществляться с Восточного.За пуском следили вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава «Роскосмоса» Игорь Комаров. После запуска ракеты, отвечая на вопросы журналистов, Рогозин сказал, что пуск прошел успешно, в штатное время, подчеркнув, что прошлые недочеты учтены, контроль был ужесточен.«Есть с чем сравнивать, и мы хотели бы, чтобы все космодромы России были именно такого стандарта качества и технического обеспечения. Крайне важно также и то, что мы входим в пусковую компанию. В декабре, перед Новым годом, еще один у нас пуск — тоже ракеты «Союз 2.1б», но уже с космическими аппаратами, которые находятся в высокой степени готовности», — сказал Рогозин.Касаясь планов на следующий год, вице-премьер отметил, что главная задача — это продолжение пусковой компании. «Мы входим в хорошем смысле в рутину пусковых компаний, которые теперь постепенно будут переноситься именно на территорию космодрома Восточный», — заявил Рогозин.Первый пуск с космодрома Восточный был совершен в апреле прошлого года. Тогда ракета-носитель «Союз 2.1а» успешно вывела на орбиту три спутника — «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218.Строительство самого же космодрома Восточный вблизи Углегорска в Амурской области началось в 2011 году. Оно сопровождалось забастовками рабочих, неоднократно жаловавшихся на невыплату зарплат, а также несколькими уголовными делами против субподрядчиков предприятия «Дальспецстрой», которое вело стройку.Изначально первый пуск с Восточного планировался в конце 2015 года. Однако в октябре того же года он был перенесен на весну 2016 года.Фото: Инна Сидоркова / РБК