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Новости /  Общество /  Социум  

С душой и от души. Кот-певец с грузинскими корнями стал звездой Интернета

26 ноября 2018 20:39
106
Одни пользователи Сети считают, что усатый поёт застольные песни, другие говорят, что о путешествиях.
Петербуржец Юрий Мережко опубликовал в своём аккаунте в "Твиттере" видеозапись, на которой его кот поёт грузинские песни, передает life.ru.

— Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить, — отмечается в публикации.

Некоторые пользователи Сети в комментариях пошутили, что усатого напоили вином или боярышником.

— Дала послушать своему коту, он провёл меня к миске. Похоже, песня застольная, — отметила пользовательница "Твиттера".

Другой комментатор отметил, что в песне кота поётся о путешествиях.

— Мой кот повёл меня к чемодану. А через неделю я уезжаю в Грузию, — сказал он. 
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Комментарии



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