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Новости /  Общество /  Социум  

С чипом и фото. Минкомсвязи рассказало, каким будет электронный паспорт

10 октября 2018 23:15
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Новшество позволит россиянам избавиться от ношения большого количества различных документов.
Директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко рассказал журналистам, какими в ведомстве видят новые электронные паспорта россиян, передает life.ru.

— В будущем электронном паспорте используется биометрическая идентификация: используется фотография и папиллярные узоры — то есть идентификация по пальцам. Важный элемент — то, что имеется электронная подпись, с помощью которой можно будет осуществлять юридически значимые действия в онлайн-мире, — сообщил Черненко.

Он также обратил внимание на то, что в будущем документе не планируется идентификация личности по голосу или сетчатке глаза.

Внешне новый паспорт будет представлять собой карту с фотографией и встроенным чипом. Размер документа можно назвать привычным и удобным, он будет напоминать банковскую карту или водительские права. На чипе будет находиться ряд персональных данных.

При этом Черненко заверил журналистов, что ведомство не стремится записать на электронный чип все данные, как на флешку. По его мнению, паспорт станет ключом к идентификации гражданина в электронном пространстве. Кроме того, он позволит россиянам не носить с собой огромное количество самых разных документов.

Особое внимание уделяется и безопасности. Кроме открытых данных, которые можно будет прочитать, будут существовать и закрытые, доступ к которым возможно получить при помощи специальной инфраструктуры. Основой выдачи новых паспортов станет система "Мир".

Выдача паспортов может начаться через 9–12 месяцев после принятия решения об их внедрении. Документ будет выдаваться на 10 лет. Также обсуждается вопрос возраста получения первого паспорта. Напомним, сейчас это 14 лет.

Процесс внедрения электронных паспортов будет поэтапным. Речи о резком внедрении документов не идёт, добавили в Минкомсвязи. 
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Комментарии



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