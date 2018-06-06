С Байконура запущен «Союз МС-09» с российским космонавтом, американским и европейским астронавтами на борту
6 июня 2018 15:39
Стыковка «Союза » с МКС запланирована на 8 июня и будет проходить предварительно с 15:00.
За день до пуска — 5 июня — ракету освятили на стартовом столе. На сам ТПК «Союз» наклеен логотип чемпионата мира по футболу. Утром в день запуска основной и дублирующий экипажи под песню группы «Земляне» вышли из гостиницы «Космонавт», сели в автобус и отправились в монтажно-испытательный комплекс РКК «Энергия». Там они надели скафандры, а затем около часа общались с родственниками.
Затем основной экипаж вышел на площадку перед зданием и доложил председателю госкомиссии о том, что к полету готов. На церемонии присутствовали глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, первая в мире женщина-космонавт депутат Госдумы Валентина Терешкова и глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев. Наблюдать за пуском также будет посол США в России Джон Хантсман.
Это первый запуск под руководством нового главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Ранее он занимал должность вице-премьера, курирующего ВПК. Будучи вице-премьером он курировал первый в истории пуск с космодрома Восточный, перенесенный на день из-за автоматического отбоя циклограммы. Второй пуск оказался неудачным: спустя три часа после старта ракеты специалисты перестали получать информацию со спутника «Метеор-М», который должен был выйти на орбиту через час. По одной версии, он может находиться на нерасчетной орбите, по другой — упал в Атлантический океан. Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал чиновников, среди которых был и Рогозин, которые «бодро успели отрапортовать» об успехе пуска, и потребовал наказать виновных в неудаче.
Рогозин, как и предсказывал РБК, был назначен главой «Роскосмоса» 24 мая. Указ «О генеральном директоре Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» подписал президент. Спустя несколько дней после назначения глава госкорпорации назвал снижение аварийности и восстановление кадрового потенциала приоритетами российской космической отрасли. Новый глава «Роскосмоса» уже начал перестановки в руководстве крупнейших предприятий отрасли. 30 мая несколько источников рассказали РБК, что Рогозин рассматривает вопрос об отставке гендиректора Центра им. Хруничева Алексея Варочко. В «Роскосмосе» эту информацию комментировать отказались. На следующий день, 31 мая, возглавлявшая ЦЭНКИ Рано Джураева покинула центр в связи с переходом на другую работу.
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Комментарии
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6 июня 2018 15:39
Это первый запуск при новом главе «Роскосмоса» Дмитрии Рогозине. Стыковка «Союза » с МКС запланирована на 8 июня и будет проходить предварительно с 15:00.... Социум
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