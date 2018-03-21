С Байконура стартовала ракета, которая должна вывести пилотируемый корабль «Союз МС-08» с новым экипажем МКС

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На корабле к Международной космической станции летит новый экипаж в составе Олега Артемьева, Эндрю Фойстела (NASA) и Ричарда Арнольда (NASA).Перед запуском ракеты экипаж слушал музыку, говорилось в Twitter «Роскосмоса»: «Музыка, которая играет в корабле перед стартом, помогает экипажу корабля сохранить хорошее настроение перед запуском. Все треки были отобраны исключительно членами экипажа».До того как корабль состыкуется с Международной космической станцией, пройдет двое суток: стыковка запланирована на 22:41 мск 23 марта, говорится в сообщении госкорпорации.28 февраля с МКС вернулись космонавт Александр Мисуркин, астронавты Марк Манде Хай и Джо Акаба. Они провели на станции 168 суток.Фото: Роскосмос