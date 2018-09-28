С1 октября 2018 года в органах ЗАГС РФ внедряется новая система предоставления документов заявителям

113

По завершении наполнения сведениями Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния у заявителей появится возможность в день обращения получить повторный документ: свидетельство или справку, даже если сама запись акта гражданского состояния составлена в другом субъекте Российской Федерации.Кроме того, в скором времени для граждан станут доступными новые сервисы, как например, предоставление в личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг сведений из записей актов в отношении себя и о своих несовершеннолетних детях. А для органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, будет доступно получение необходимых сведений об актах гражданского состояния непосредственно в системе. Это сократит время предоставления услуг жителям региона.«Основа единого реестра – это программное обеспечение, разработанное ФНС России, в котором будет осуществляться государственная регистрация всех видов записей актов, производиться все действия, касающиеся изменения уже существующих записей, в том числе действия по выдаче повторных документов. Госреестр призван унифицировать работу сотрудников органов ЗАГС России. С 1 октября они начнут работать в онлайн-режиме, по единым стандартам и правилам. К реестру уже подключено более 6 тысяч органов ЗАГС по всей стране, уполномоченных на государственную регистрацию актов гражданского состояния. В настоящее время нашими сотрудниками проводится большая работа по изучению функционала нового программного обеспечения, по нагрузочному тестированию системы», - отмечает врио руководителя Управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.В связи с тем, что с 1 октября 2018 года новая система единовременно вводится в эксплуатацию на территории всех субъектов Российской Федерации, в переходный период возможны технические перебои. При этом сотрудники органов ЗАГС Самарской области сделают все от них зависящее для качественного и своевременного оформления документов.В форму электронного документа переводится весь архивный фонд записей актов гражданского состояния за период с 1926 по 2015 год. В Самарской области в ЗАГС находятся 10 672 824 акта, передает пресс-служба облправительства.