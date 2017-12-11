С 1 января 2018 года на 4% будет увеличена оплата труда работников бюджетной сферы
11 декабря 2017 21:09
172
Данное повышение распространяется на все федеральные учреждения - автономные, бюджетные, казённые. К таким учреждениям, в том числе относятся учреждения социальной сферы и науки, лесного хозяйства, гидрометеорологической службы, ветеринарии, службы занятости и другие.
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11 декабря 2017 21:09
Данное повышение распространяется на все федеральные учреждения - автономные, бюджетные, казённые. Социум
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