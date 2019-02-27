С 1 по 3 марта жителей Самары приглашают выбрать общественные пространства для благоустройства

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С 1 по 3 марта 2019 года в Самаре будет проходить финальный этап определения территорий для благоустройства в рамках реализациифедерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - открытое рейтинговое голосование.Внести свой вклад в формирование облика города может каждый житель Самары в возрасте от 14 лет и имеющий место жительства натерритории городского округа. Все самарцы, желающие принять участие в общественном голосовании, могут с паспортом прийти на любойпункт голосования. Всего будет работать 41 пункт, во всех районах города.Адреса пунктов общественного голосования можно найти здесь: https://samadm.ru/authority/the_department_of_development_and_ecology/the-formation-of-a-comfortable-urban-environment-2019/.Интерактивная карта пунктов общественного голосования: http://sgpress.ru/news/119680.В бюллетене для голосования жители Самары из 20 представленных территорий могут выбрать не больше одной. Общественные пространства - победители будут определены на основе рейтинга.Напомним, по итогам общественных обсуждений с жителями, которые проходили во всех районах Самары, сформирован список из 20общественных пространств, которые вынесены на рейтинговое голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».Жители высказывали свои мнения о проектах, делали замечания, которые затем были учтены по каждому объекту. Затем дизайн-проектыобсудили с представителями профессионального сообщества архитекторов, которые также внесли свои коррективы. На этапе обсуждений с широкой общественностью только в Октябрьском районе сразу три территории попали в финальный отбор для рейтингового голосования.Среди них сквер на проспекте Ленина, д. 1 - знаковое место для многих поколений самарцев, рядом расположен дом, построенный длясотрудников РКЦ «Прогресс» по распоряжению главного конструктора Дмитрия Козлова. В год 100-летия со дня рождения легендарногоконструктора жители и ветераны предприятия вышли с инициативой благоустройства сквера.«С этим сквером связано много воспоминаний, здесь выросли мои дети. Когда дом строился, мы с другими сотрудниками ЦСКБблагоустраивали территорию: сажали ели, липы, кусты роз. Перед новым годом мы организовывали дежурство по ночам, охраняливечнозеленые деревья от посягательств. Сюда всегда приходили гулять жители со всей округи, и сегодня это место привлекает множестволюдей. Мы - ветераны, будем очень рады, если тут появятся больше скамеек, навесов от дождя, благоустроят пешеходные дорожки, приэтом сохранят наше наследие»,- говорит Михаил Шум, бывший заместитель главного конструктора АО «РКЦ «Прогресс».«Мы позиционируем этот сквер, как место для семейного отдыха. Зимой тут катаются на лыжах, коньках, а летом устраивают соревнования по баскетболу, волейболу, гуляют дети. В нашем районе есть и другие территории, попавшие в список для рейтингового голосования. С 1 по 3 марта на территории Октябрьского района организовано четыре пункта для общественного голосования по выбору территорий для благоустройства, но совсем необязательно ехать именно туда. Любой житель города может проголосовать на любом пункте, главное иметь паспорт и прописку в Самаре»,- говорит Марина Кришталь, заместитель Главы Администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара.Важно отметить, что проект благоустройства сквера также предполагает посадку новых зеленых насаждений, организацию парковочных карманов, замену части плитки на асфальтовое покрытие, обустройство уникальной детской площадки в космическом стиле с водными аттракционами. Также в сквере может появиться беговая дорожка, спортивная площадка, хоккейная коробка с трибунами.Ёще один объект, вошедший в шорт-лист, проект благоустройства Крымской площади. По задумке авторов, здесь могут появиться сразу дваарт-объекта, которые в полной мере отражают её название – маяк и ротонда, а также сухой фонтан и мозаичное панно в виде картыполуострова Крым. По рекомендации архитектурного сообщества дизайн- проект обустройства территории площади предусматривает появление навесов в рекреационных зонах, высадку зеленых насаждений и использования нескольких дорожных покрытий в пешеходных зонах.«Я хотел бы пригласить всех самарцев прийти на пункты для общественного голосования и вместе определить приоритеты благоустройства на 2019-ый год. Одна из территорий-кандидатов Крымская площадь – в архитектурном отношении один из самых интересных объектов. По задумке архитекторов здесь планируется воссоздать символы полуострова Крым: Ялтинский маяк и Воронцовскую ротонду. Площадь станет местом приятного времяпрепровождения не только горожан, но и гостей со всего региона. Здесь рядом расположен объект регионального значения – Шестой кассационный суд, запуск здания в эксплуатацию запланирован в этом году», - говорит Игорь Галахов, руководитель Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара.Важно отметить, что пункты общественного голосования с 1 по 3 марта будут работать с 9:00 до 18:00. Общественные территории – лидерыпредстоящего рейтингового голосования в первоочередном порядке будут благоустроены в 2019 году, передает пресс-служба горадминистрации.