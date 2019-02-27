Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 27 февраля, 17:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/02:
USD 65.62
0.36
EUR 74.49
0.4
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

С 1 по 3 марта жителей Самары приглашают выбрать общественные пространства для благоустройства

27 февраля 2019 16:03
91
Внести свой вклад в формирование облика города может каждый житель Самары в возрасте от 14 лет и имеющий место жительства на территории городского округа.
С 1 по 3 марта 2019 года в Самаре будет проходить финальный этап определения территорий для благоустройства в рамках реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - открытое рейтинговое голосование.

Внести свой вклад в формирование облика города может каждый житель Самары в возрасте от 14 лет и имеющий место жительства на
территории городского округа. Все самарцы, желающие принять участие в общественном голосовании, могут с паспортом прийти на любой
пункт голосования. Всего будет работать 41 пункт, во всех районах города.

Адреса пунктов общественного голосования можно найти здесь: https://samadm.ru/authority/the_department_of_development_and_ecology/the-
formation-of-a-comfortable-urban-environment-2019/.
Интерактивная карта пунктов общественного голосования: http://sgpress.ru/news/119680.

В бюллетене для голосования жители Самары из 20 представленных территорий могут выбрать не больше одной. Общественные пространства - победители будут определены на основе рейтинга.

Напомним, по итогам общественных обсуждений с жителями, которые проходили во всех районах Самары, сформирован список из 20
общественных пространств, которые вынесены на рейтинговое голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Жители высказывали свои мнения о проектах, делали замечания, которые затем были учтены по каждому объекту. Затем дизайн-проекты
обсудили с представителями профессионального сообщества архитекторов, которые также внесли свои коррективы. На этапе обсуждений с широкой общественностью только в Октябрьском районе сразу три территории попали в финальный отбор для рейтингового голосования.
Среди них сквер на проспекте Ленина, д. 1 - знаковое место для многих поколений самарцев, рядом расположен дом, построенный для
сотрудников РКЦ «Прогресс» по распоряжению главного конструктора Дмитрия Козлова. В год 100-летия со дня рождения легендарного
конструктора жители и ветераны предприятия вышли с инициативой благоустройства сквера.

«С этим сквером связано много воспоминаний, здесь выросли мои дети. Когда дом строился, мы с другими сотрудниками ЦСКБ
благоустраивали территорию: сажали ели, липы, кусты роз. Перед новым годом мы организовывали дежурство по ночам, охраняли
вечнозеленые деревья от посягательств. Сюда всегда приходили гулять жители со всей округи, и сегодня это место привлекает множество
людей. Мы - ветераны, будем очень рады, если тут появятся больше скамеек, навесов от дождя, благоустроят пешеходные дорожки, при
этом сохранят наше наследие»,- говорит Михаил Шум, бывший заместитель главного конструктора АО «РКЦ «Прогресс».

«Мы позиционируем этот сквер, как место для семейного отдыха. Зимой тут катаются на лыжах, коньках, а летом устраивают соревнования по баскетболу, волейболу, гуляют дети. В нашем районе есть и другие территории, попавшие в список для рейтингового голосования. С 1 по 3 марта на территории Октябрьского района организовано четыре пункта для общественного голосования по выбору территорий для благоустройства, но совсем необязательно ехать именно туда. Любой житель города может проголосовать на любом пункте, главное иметь паспорт и прописку в Самаре»,- говорит Марина Кришталь, заместитель Главы Администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара.

Важно отметить, что проект благоустройства сквера также предполагает посадку новых зеленых насаждений, организацию парковочных карманов, замену части плитки на асфальтовое покрытие, обустройство уникальной детской площадки в космическом стиле с водными аттракционами. Также в сквере может появиться беговая дорожка, спортивная площадка, хоккейная коробка с трибунами.

Ёще один объект, вошедший в шорт-лист, проект благоустройства Крымской площади. По задумке авторов, здесь могут появиться сразу два
арт-объекта, которые в полной мере отражают её название – маяк и ротонда, а также сухой фонтан и мозаичное панно в виде карты
полуострова Крым. По рекомендации архитектурного сообщества дизайн- проект обустройства территории площади предусматривает появление навесов в рекреационных зонах, высадку зеленых насаждений и использования нескольких дорожных покрытий в пешеходных зонах.

«Я хотел бы пригласить всех самарцев прийти на пункты для общественного голосования и вместе определить приоритеты благоустройства на 2019-ый год. Одна из территорий-кандидатов Крымская площадь – в архитектурном отношении один из самых интересных объектов. По задумке архитекторов здесь планируется воссоздать символы полуострова Крым: Ялтинский маяк и Воронцовскую ротонду. Площадь станет местом приятного времяпрепровождения не только горожан, но и гостей со всего региона. Здесь рядом расположен объект регионального значения – Шестой кассационный суд, запуск здания в эксплуатацию запланирован в этом году», - говорит Игорь Галахов, руководитель Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара.

Важно отметить, что пункты общественного голосования с 1 по 3 марта будут работать с 9:00 до 18:00. Общественные территории – лидеры
предстоящего рейтингового голосования в первоочередном порядке будут благоустроены в 2019 году, передает пресс-служба горадминистрации. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
27 февраля 2019  17:17
Давайте поможем нашим друзьям, изготовив и развесив скворечники, ведь пернатым сложно строить гнезда, особенно в городских условиях.
Жителей Самарской области приглашают к участию в онлайн-конкурсе «Вестники дружбы»
 Давайте поможем нашим друзьям, изготовив и развесив скворечники, ведь пернатым сложно строить гнезда, особенно в городских условиях.  Социум
36
27 февраля 2019  17:05
Новый ФАП появится в селе Верхняя Орлянка Сергиевского района. Также новый ФАП планируют построить в селе Кривое Озеро Красноярского района.
На оснащение ФАПов в губернии в 2019 году выделят 17,4 млн рублей
Новый ФАП появится в селе Верхняя Орлянка Сергиевского района. Также новый ФАП планируют построить в селе Кривое Озеро Красноярского района. Социум
58
27 февраля 2019  16:39
По замыслу учения, подразделениям нужно было осуществить зонально-объектовую охрану от крылатых ракет и легких беспилотников с самодельными бомбами.
Войска ПВО провели учения в регионах Поволжья с привлечением более 1,3 тысяч военнослужащих
По замыслу учения, подразделениям нужно было осуществить зонально-объектовую охрану от крылатых ракет и легких беспилотников с самодельными бомбами.  Социум
78
Весь список

Здравоохранение
27 февраля 2019  15:05
В составе бригады - врач-аллерголог-иммунолог, врач-пульмонолог, врач-детский гастроэнтеролог и медицинская сестра.
Специалисты Самарской областной больницы проведут прием детей в Жигулевске
В составе бригады - врач-аллерголог-иммунолог, врач-пульмонолог, врач-детский гастроэнтеролог и медицинская сестра.  Здравоохранение
91
27 февраля 2019  10:56
Названа причина смертности женщин в России Ранее названа стала известна основная причина смертности мужчин в стране.
Названа причина смертности женщин в России
Ранее названа стала известна основная причина смертности мужчин в стране. Здравоохранение
160
25 февраля 2019  23:10
Также учитывались ожидаемая продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде и дополнительные риски (курение, ожирение и риск смерти от передозировки наркотиков).
Bloomberg поставил Россию между Кабо-Верде и Вануату в рейтинге здоровых стран
Также учитывались ожидаемая продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде и дополнительные риски (курение, ожирение и риск смерти от передозировки... Здравоохранение
288
Весь список
Новости медицины
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
302
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
548
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
456
Весь список
Туризм
27 февраля 2019  13:20
За въезд в исторический центр Венеции придётся платить
За въезд в исторический центр Венеции придётся платить
Это очередная попытка местных властей ограничить турпоток, каждый год захлёстывающий город. Туризм
110
26 февраля 2019  13:46
В Совфеде рассказали о скором возобновлении рейсов на курорты Египта
В Совфеде рассказали о скором возобновлении рейсов на курорты Египта
После трагедии над Синайским полуостровом были приняты «обширные меры» для обеспечения безопасности полетов. Туризм
2194
25 февраля 2019  13:35
Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области проведут на базе Самарской духовной семинарии
Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области проведут на базе Самарской духовной семинарии
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти, и такие туры востребованы в Самарской области. Туризм
338
Весь список
Образование
27 февраля 2019  13:46
Самарский университет вошел в предметный рейтинг QS по двум направлениям
Самарский университет вошел в предметный рейтинг QS по двум направлениям
В последние годы наши выпускники все более востребованы и в крупных международных корпорациях аэрокосмического машиностроения. Образование
115
27 февраля 2019  09:43
Все самарские школы должны быть подключены к высокоскоростному Интернету
Все самарские школы должны быть подключены к высокоскоростному Интернету
По мнению директоров школ области, высокоскоростное соединение откроет новые широчайшие возможности для образования. Образование
145
26 февраля 2019  11:01
Константин Льольин:
Константин Льольин: "Современное образование все больше интегрируется в цифру"
Практически половина школ Самарской области имеют высокоскоростной доступ в Интернет. Образование
158
Весь список

Культура
27 февраля 2019  11:00
В апреле Самарский театр оперы и балета покажет два балета в Тольятти Спектакли пройдут под фонограмму.
В апреле Самарский театр оперы и балета покажет два балета в Тольятти
Спектакли пройдут под фонограмму. Культура
143
26 февраля 2019  12:58
Ежегодный оперный фестиваль в Самаре в 2019 году пройдет с 17 по 27 апреля
Ежегодный оперный фестиваль в Самаре в 2019 году пройдет с 17 по 27 апреля
В этот раз он носит название «ИМЕНА». Культура
251
25 февраля 2019  23:29
Эксперта удивило большое количество фильмов, близких к классическим.
Результаты кинопремии были ожидаемы, но "Оскар" всё равно нашел, чем удивить
Эксперта удивило большое количество фильмов, близких к классическим.  Культура
285
Весь список
Мода
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
446
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
896
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
868
Весь список


Видео
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
548
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
596
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1294
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1112
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
1008
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
1165
Весь список

Фоторепортажи
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
468
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1016
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
731
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2771
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2464
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2724
Весь список

Мероприятия
Войска ПВО провели учения в регионах Поволжья с привлечением более 1,3 тысяч военнослужащих
Молодые сотрудники УФСИН России по Самарской области приняли Присягу на верность служебному долгу
В Сызрани пройдет областной военно-спортивный лагерь «Зимний рейд»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные