С 9 по 12 августа любителей авторской песни ждут на Грушинской поляне

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Организаторы отмечают, что за всю 50-летнюю историю фестиваля впервые переносятся сроки его проведения. На Мастрюковских озерах любители авторской песни соберутся не как обычно – в первые выходные июля, а во вторые выходные августа.В этом году на Грушинском фестиваля будут отмечать три юбилея: во-первых, сам фестиваль состоится в 45-й раз, во-вторых, 50 лет прошло с момента первого Грушинского слета в 1968 году, и наконец, организаторы решили посвятить праздник авторский песни еще однойзнаменательной дате - 100-летию Всероссийского ленинского коммунистического союза молодежи – организации, которая внесла большой вклад в сохранение и возрождение праздника авторской песни на самарской земле.Основными задачами организаторы фестиваля по-прежнему считают сохранение памяти о подвиге Валерия Грушина, воспитание молодого поколения на примере этого героического поступка, поддержку и развитие самобытного уникального явления российской культуры –самодеятельной авторской песни и поэзии, сохранение лучших образцов самодеятельной авторской песни и образцов её исполнения, поощрение и продвижение новых талантливых авторов и исполнителей.В этом году акцент будет сделан на участии представителей молодого поколения. Из 60 официально приглашенных исполнителей – молодые таланты. Всего же в концертной программе примут участие не менее 200 авторов-исполнителей. Будут работать 18 фестивальных площадок.В день торжественного открытия фестиваля на главной сцене выступит оркестр из ста гитар. Участниками необычного творческого коллектива станут ученики и выпускники музыкальных школ Самары по классу гитары.Еще одним сюрпризом организаторов будет приглашение Самарского городского симфонического оркестра, который пройдет по тропам фестиваля и пригласит гостей на церемонию открытия. Впервые в 2018 году на Грушинской поляне пройдет конкурс лагерей, организацию которого возьмут на себя «комсомольцы».На празднике также планируют организовать чествование 3,5-миллионого гостя фестиваля.Охрану порядка на фестивальной поляне будут ежедневно обеспечивать 200 полицейских, в период проведения главного ночного концерта на горе число сотрудников правопорядка будет увеличено до 400 человек.В связи с ограничением въезда на фестивальную поляну в период демонтажа оборудования Форума «iВолга - 2018» въезд на поляну начнется с 8 августа, передает пресс-служба облправительства.