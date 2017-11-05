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С 5 ноября вступают в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах

5 ноября 2017 15:47
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Новый регламент устанавливаетмаксимальный вес бесплатной ручной клади на одного пассажира при невозвратных билетах на уровне 5 кг.
Как сообщает РБК, изменения в правилах воздушной перевозки, касающиеся провоза багажа и ручной клади, вступают в силу с 5 ноября. Соответствующий приказ Минтранса был опубликован ранее на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый регламент устанавливаетмаксимальный вес бесплатной ручной клади на одного пассажира при невозвратных билетах на уровне 5 кг. Этот порог может быть увеличен самим авиаперевозчиком «в качестве конкурентного преимущества». Пассажиры с возвратными билетами смогут провозить с собой от 10 до 30 кг багажа без дополнительной платы.

Транспортное ведомство предусмотрело для авиакомпаний три вида тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа, невозвратный с нормой багажа и возвратный с багажом.

«При перевозках по любому из этих тарифов у пассажира остается право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы», — говорится в документе.

В качестве ручной клади сверх нормы без взимания дополнительной платы пассажир сможет провозить рюкзак, вес и габариты которого установлены правилами перевозчика, или сумку, или портфель; букет цветов, верхнюю одежду, детское питание для ребенка на время полета, костюм в портпледе, устройство для переноса ребенка, габариты которого устанавливает перевозчик, лекарственные препараты и «специальные диетические потребности» в необходимом для полета количестве, костыли, трости, ходунки, складное кресло-коляску, а также товары, которые пассажир приобрел в беспошлинной зоне аэропорта (они должны быть запечатаны в пластиковый пакет).

Ранее в список бесплатных для перевозки предметов входили ноутбук, мобильный телефон и зонт. Также теперь пассажиров могут попросить при посадке на самолет дополнительно взвесить ручную кладь.


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Комментарии



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Новый регламент устанавливаетмаксимальный вес бесплатной ручной клади на одного пассажира при невозвратных билетах на уровне 5 кг.
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