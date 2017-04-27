С 1 мая в Самаре начнется сезон дачных перевозок

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Напомним, что накануне официального старта, 29 и 30 апреля, завершатся пробные рейсы автобусов дачных маршрутов, во время организации которых транспортное предприятие исследовало как пассажиропоток, так и трассы следования.В этом сезоне организовано 34 маршрута. Кроме того, Администрацией г. о. Самара принято решение сохранить тарифы по дачным перевозкам на уровне прошлого года. Стоимость одного километра пути составляет 2,02 рубля.Обращаем внимание пассажиров на то, что в связи с начавшимся ремонтом моста «Южный» и путепровода «Аврора» отправление автобусов дачных маршрутов, уезжавших с автостанции «Аврора», переносится на Хлебную площадь. Это маршруты №№ 101д, 157, 167, 173, 174, 185к.Доехать до мест отправления автобусов можно на общественном транспорте следующих маршрутов: №№ 1, 3, 5 - трамваи, №№ 6, 16 - троллейбусы, №№ 3, 5д, 11, 24, 37, 47, 61, 205, 207, 226, 247, 295 - автобусы.В этом году в дачных перевозках задействовано до 80 автобусов, они будут работать с 6:00 до 20:00. Расписание уже размещено на остановках, откуда отправляются автобусы дачных маршрутов, и в пунктах продажи сезонок.Традиционно в начале сезона дачные рейсы осуществляются по выходным дням (кроме дней, которые совпадают с религиозными и иными праздниками). То есть 23 апреля, 9 мая и 3 июня рейсы на дачи осуществляться не будут. В то же время будут организованы перевозки к городским кладбищам.В майские праздники дачные маршруты будут работать 1, 3, 5, 6, 7, 8 мая.Необходимо отметить, что с 3 мая будут введены дополнительные рейсы по средам и пятницам.Сезон перевозок продлится до 29 октября.