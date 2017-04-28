С 1 мая льготники смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом 60 раз в месяц
28 апреля 2017 21:35
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С 1 мая лимит по транспортной карте для льготников составит 60 поездок в месяц.
Напомним, с 1 февраля этого года количество бесплатных поездок в общественном транспорте было ограничено 50-ю в месяц.
Для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, инвалидов, вынужденных много передвигаться по городу, к примеру, для прохождения лечения или реабилитации, учебы, работающих пенсионеров, число поездок может быть увеличено.
Поддержка наиболее нуждающихся в дополнительных поездках будет осуществляться адресно.
Будут сформированы специальные контрольные группы, которые в ежедневном режиме, непосредственно во время поездок в общественном транспорте, будут заниматься мониторингом ситуаций, связанных с использованием льготных транспортных карт третьими лицами, а не получателями льгот.
Также планируется законодательно предусмотреть санкции при выявлении незаконного использования льготного «проездного». В случаях, когда будут зафиксированы злоупотребления, у транспортной компании может быть отозвана лицензия. сообщает пресс-служба облправительства.
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