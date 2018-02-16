С 1 мая 2018 года МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума — до 11,163 рублей

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Президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект о повышении МРОТ 26 января. Он заявлял, что МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума на восемь месяцев раньше запланированного срока — с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года.В настоящее время МРОТ составляет 9,489 руб., прожиточный минимум для трудоспособного населения — 11,163 руб.Первый заместитель руководителя партии «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев заявил РБК, что повышение МРОТ до прожиточного минимума приведет к существенному повышению заработных плат. МРОТ вырастет в течение этого года на 43%, отметил Исаев.По его словам, 11,163 руб. — это оптимальная величина. «Можно было бы написать 20 тыс. руб., можно было бы написать 25 тыс. руб., как предлагают наши коллеги, но в этом случае денег у частных предприятий не прибавилось бы. А это значит, что люди вместо ожидаемого роста заработной платы получили бы рост безработицы, сокращение реально работающих», — сказал Исаев.Он также подчеркнул, что нынешнее повышение МРОТ не последнее.