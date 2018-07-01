Я нашел ошибку
Главные новости: 
Путин не смог приехать на стадион, но он следил за матчем и дважды в воскресенье звонил Черчесову.
Владимир Путин поздравил тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова и всю команду с победой
Дмитрий Азаров: "Вся страна поддерживала и верила!"
Дмитрий Азаров: "Вся страна поддерживала и верила!"
Сборная России: "Мы это сделали для вас!!"‏
Сборная России: "Мы это сделали для вас!!"‏
Участники карнавала встретили победу сборной России , гуляя по улице Куйбышева
Участники карнавала встретили победу сборной России , гуляя по улице Куйбышева
Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира Испания - Россия
Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира Испания - Россия
И впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира.
Футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли команду Испании
Россия выходит в одну четвертую финала ЧМ Она обыграла Испанию в серии пенальти.
Россия выходит в одну четвертую финала ЧМ-2018!
Капоэйристы устроили флешмоб на улице Ленинградской в Самаре
Капоэйристы устроили флешмоб на улице Ленинградской в Самаре
сегодня  Воскресенье, 1 июля, 23:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/07:
USD 62.76
-0.53
EUR 72.99
-0.1
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

С 1 июля производители продуктов животного происхождения должны перейти на электронные ветеринарные сертификаты

1 июля 2018 18:41
395
К работе в системе «Меркурий», признают чиновники, готовы менее 15% участников рынка.
С 1 июля 2018 года в России заработала система электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). Это означает, что производители мяса, рыбы и другой продукции животного происхождения будут обязаны оформлять в системе «Меркурий» электронные ветеринарные сертификаты, передает РБК.

Поправки в закон «О ветеринарии», обязывающие производителей оформлять сопроводительные ветеринарные сертификаты для продукции животного происхождения, были приняты еще в 2016 году. Предполагалось, что оформление сертификатов для продуктов животноводства, в том числе готовых, станет обязательным с 1 января 2018 года. Но по просьбе производителей правительство отложило ЭВС на полгода. Система заработает с 1 июля, подтверждал в четверг, 28 июня, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Запуск системы, которая позволит отследить путь продукции «от поля до прилавка», сопровождался многочисленными спорами. Идеологом «Меркурия» был Россельхознадзор. Он разрабатывал систему почти десять лет: по замыслу ведомства, она должна «обелить» российский рынок продовольствия. Но против ее внедрения выступали участники рынка, в частности, ​производители и переработчики молока.

В ноябре прошлого года Danone и PepsiСo предупредили, что из-за «Меркурия» могут возникнуть перебои в поставках молока и возможное подорожание молочной продукции на 10%. В Россельхознадзоре оснований для этого не видели. Тем не менее производителям молока все-таки удалось убедить правительство освободить готовую молочную продукцию от ветсертификатов, чтобы впоследствии заменить ее на маркировку. Соответствующий проект приказа Минсельхоза был зарегистрирован Минюстом и опубликован в пятницу, 29 июня.

В конце недели Минсельхоз уточнил список продуктов, попадающих под действие ЭВС. В перечень войдут как сырье животного происхождения, так и готовая продукция. Электронные ветеринарные сертификаты нужны для мяса и мясных продуктов, в том числе колбас, пищевых субпродуктов (соленых, в рассоле, сушеных или копченых), ​рыбы (свежей, замороженной, готовой и консервированной), ракообразных и моллюсков, икры осетровых, а также для жиров.

На молоко, сливочное масло, сыр, творог и другие молочные продукты сертификаты нужны только в том случае, если они изготовлены из непастеризованного молока. Практически все молочные продукты производятся из пастеризованного молока, уточняют в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»). Не нужно будет оформлять документы на отдельные виды водных беспозвоночных, а также на так называемую композитную продукцию в составе которой меньше 50% продукции животного происхождения.

За два дня до запуска электронной ветеринарной сертификации к работе в «Меркурии» перешли всего 12,5% участников рынка, констатировал замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. По его прогнозу, в ближайшее время уровень перехода к ЭВС составит 40–60%.

В «Руспродсоюзе» готовность рынка к введению «Меркурия» оценивают на уровне 50%. Лучше всех готовы крупные предприятия, которые уже работали с ветеринарной сертификацией до введения «Меркурия», говорит зампредправления союза Дмитрий Леонов. Предприятия среднего бизнеса, по его оценкам, готовы на 40%, а больше всего сложностей у малого бизнеса — большинство таких предприятий не готовы к ЭВС.

Крупные ретейлеры готовы к запуску «Меркурия», уверяет представитель Ассоциации компаний розничной торговли Роман Черниговцев. Но, продолжает он, за пять дней до введения ЭВС в зоне риска по-прежнему находились около 20–30% поставщиков. X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») готова к запуску «Меркурия» в тестовом режиме, сообщил РБК представитель группы. Он уточнил, что часть поставщиков X5 пока не перешли на работу в «Меркурии» и сейчас группа пытается ускорить этот переход.

Запуск «Меркурия» не приведет к серьезному коллапсу на рынке, но перебои в поставках продовольствия возникнуть могут, предупреждают опрошенные РБК отраслевые объединения поставщиков и ретейлеров. Техническая надежность системы довольно высока, но при ее тестировании участники «Руспродсоюза» отмечали некоторые сложности, в частности при работе с сетями, говорит Леонов. По его мнению, риски сбоя могут быть на всех этапах товаропроизводящей цепочки. Так, если производитель реализует товар через дистрибьютора, который не подключился к «Меркурию» или у которого есть проблемы с работой в системе, его продукция просто не поступит в сеть. В случае если машина, которая доставляла товар с ЭВС в магазин, сломалась по пути и ее заменили на другую, такую продукцию сеть может не принять, добавляет Леонов.

В случае сбоев в работе «Меркурия» производители могут приостановить отгрузку продукции, а торговые сети — прием товаров на распределительных центрах и в магазинах, а нарушение сроков доставки сильнее всего отразится на скоропортящихся продуктах, предупреждает Черниговцев.

Ранее за первичные нарушения при производстве, перевозке или передаче прав собственности на товары, которые подлежат обязательной сертификации, планировались штрафы от 5 тыс. до 50 тыс. руб., за повторные нарушения — до 200 тыс. руб. Но в связи с неготовностью рынка ​Минсельхоз предлагал отложить применение этих штрафов. По информации опрошенных РБК участников рынка, соответствующие изменения в закон «О ветеринарии» были подготовлены, но пока не приняты Госдумой.

Штрафовать участников рынка за нарушения правил ЭВС не будут ориентировочно до конца года, заверила РБК официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. В Минсельхозе на вопрос РБК о штрафах не ответили.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
1 июля 2018  21:09
Участники карнавала встретили победу сборной России , гуляя по улице Куйбышева
Участники карнавала встретили победу сборной России , гуляя по улице Куйбышева
  Социум
283
1 июля 2018  20:21
Капоэйристы устроили флешмоб на улице Ленинградской в Самаре
Капоэйристы устроили флешмоб на улице Ленинградской в Самаре
  Социум
368
1 июля 2018  19:06
Сегодня и завтра около зданий в стиле модерн выступят музыкальные коллективы, уличные артисты, танцоры и художники
Сегодня и завтра около зданий в стиле модерн выступят музыкальные коллективы, уличные артисты, танцоры и художники
  Социум
407
Весь список

Здравоохранение
1 июля 2018  15:10
Особенно подвержены тепловым ударам пожилые люди, дети и люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания.
Как уберечь себя от перегрева
 Особенно подвержены тепловым ударам пожилые люди, дети и люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания.  Здравоохранение
305
30 июня 2018  19:02
Из них 94 — иностранные граждане.
Более 1,5 тыс. человек получили медицинскую помощь на объектах ЧМ-2018 в Самаре
Из них 94 — иностранные граждане.  Здравоохранение
557
29 июня 2018  18:43
В Самарской области работают 19 центров здоровья.
350 пар «не дошли до ЭКО», потому что долгожданная беременность наступила после визита в центр здоровья
В Самарской области работают 19 центров здоровья.  Здравоохранение
364
Весь список
Новости медицины
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
126
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
206
8 мая 2018  16:24
Выбор роддома
 Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка.  Новости медицины
201
Весь список
Туризм
30 июня 2018  09:36
Натали Турс» отменила чартерные программы
Натали Турс» отменила чартерные программы
Туроператор объяснил свое решение низкими финансовыми показателями чартеров, на которые сейчас приходится 20–30% от общего числа программ компании. Туризм
361
28 июня 2018  12:27
На сызранский фестиваль «Рыба-раки» приедет Международный Арт-поезд
На сызранский фестиваль «Рыба-раки» приедет Международный Арт-поезд
Его участники проведут для гостей фестиваля более 40 мастер-классов по разным направлениям. Туризм
396
28 июня 2018  11:21
В Самаре побили рекорд посещаемости бункера Сталина
В Самаре побили рекорд посещаемости бункера Сталина
Рекордную цифру зафиксировали 27 июня. Туризм
376
Весь список
Образование
29 июня 2018  15:25
В Большом Кремлевском дворце Президент России лично поздравил выпускников с окончанием обучения и сказал напутственные слова.
Курсант СЮИ представлял ведомство и область на торжественном приеме у президента России
В Большом Кремлевском дворце Президент России лично поздравил выпускников с окончанием обучения и сказал напутственные слова.  Образование
293
27 июня 2018  16:31
Наибольшее количество наивысших результатов на ЕГЭ показали выпускники Самарского медико-технического лицея (5 результатов) и гимназии №1 (4 результата).
788 выпускников самарских школ награждены медалями «За особые успехи в учении»
Наибольшее количество наивысших результатов на ЕГЭ показали выпускники Самарского медико-технического лицея (5 результатов) и гимназии №1 (4 результата).   Образование
608
26 июня 2018  21:10
Дмитрий Азаров также пожелал выпускникам осознанно и ответственно подойти к выбору будущей профессии.
Сегодня медали из рук Дмитрия Азарова получили 26 «золотых» выпускников
Дмитрий Азаров также пожелал выпускникам осознанно и ответственно подойти к выбору будущей профессии. Образование
779
Весь список

Культура
29 июня 2018  13:18
В Самаре отпразднуют Сабантуй
В Самаре отпразднуют Сабантуй
Праздник состоится в парке Гагарина. Культура
376
29 июня 2018  11:54
Для иностранных болельщиков любимые песни россиян исполнит хор Самарского университета
Для иностранных болельщиков любимые песни россиян исполнит хор Самарского университета
 Музыканты поддержат гостей и жителей города, направляющихся посмотреть матчи 1/8 финала Чемпионата Мира по футболу. Культура
428
28 июня 2018  13:04
Новый директор Самарского областного художественного музея рассказала о планах
Новый директор Самарского областного художественного музея рассказала о планах
Она пообещала сохранить партнерские отношения со всеми крупными российскими музеями. Культура
302
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
760
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1056
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1015
Весь список


Видео
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1419
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2028
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
706
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
791
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
215
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
147
Весь список

Фоторепортажи
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
1012
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1326
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2532
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
135
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
515
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
805
Весь список

Мероприятия
В Тольятти пройдет городской праздник «День семьи, любви и верности»
Тольяттинские ходоки Игорь и Ольга Агишевы провели акцию в поддержку сборной команды РФ по футболу
В Самаре в парке Гагарина отметили юбилейный Сабантуй
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда