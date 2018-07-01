С 1 июля производители продуктов животного происхождения должны перейти на электронные ветеринарные сертификаты
1 июля 2018 18:41
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Поправки в закон «О ветеринарии», обязывающие производителей оформлять сопроводительные ветеринарные сертификаты для продукции животного происхождения, были приняты еще в 2016 году. Предполагалось, что оформление сертификатов для продуктов животноводства, в том числе готовых, станет обязательным с 1 января 2018 года. Но по просьбе производителей правительство отложило ЭВС на полгода. Система заработает с 1 июля, подтверждал в четверг, 28 июня, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Запуск системы, которая позволит отследить путь продукции «от поля до прилавка», сопровождался многочисленными спорами. Идеологом «Меркурия» был Россельхознадзор. Он разрабатывал систему почти десять лет: по замыслу ведомства, она должна «обелить» российский рынок продовольствия. Но против ее внедрения выступали участники рынка, в частности, производители и переработчики молока.
В ноябре прошлого года Danone и PepsiСo предупредили, что из-за «Меркурия» могут возникнуть перебои в поставках молока и возможное подорожание молочной продукции на 10%. В Россельхознадзоре оснований для этого не видели. Тем не менее производителям молока все-таки удалось убедить правительство освободить готовую молочную продукцию от ветсертификатов, чтобы впоследствии заменить ее на маркировку. Соответствующий проект приказа Минсельхоза был зарегистрирован Минюстом и опубликован в пятницу, 29 июня.
В конце недели Минсельхоз уточнил список продуктов, попадающих под действие ЭВС. В перечень войдут как сырье животного происхождения, так и готовая продукция. Электронные ветеринарные сертификаты нужны для мяса и мясных продуктов, в том числе колбас, пищевых субпродуктов (соленых, в рассоле, сушеных или копченых), рыбы (свежей, замороженной, готовой и консервированной), ракообразных и моллюсков, икры осетровых, а также для жиров.
На молоко, сливочное масло, сыр, творог и другие молочные продукты сертификаты нужны только в том случае, если они изготовлены из непастеризованного молока. Практически все молочные продукты производятся из пастеризованного молока, уточняют в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»). Не нужно будет оформлять документы на отдельные виды водных беспозвоночных, а также на так называемую композитную продукцию в составе которой меньше 50% продукции животного происхождения.
За два дня до запуска электронной ветеринарной сертификации к работе в «Меркурии» перешли всего 12,5% участников рынка, констатировал замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. По его прогнозу, в ближайшее время уровень перехода к ЭВС составит 40–60%.
В «Руспродсоюзе» готовность рынка к введению «Меркурия» оценивают на уровне 50%. Лучше всех готовы крупные предприятия, которые уже работали с ветеринарной сертификацией до введения «Меркурия», говорит зампредправления союза Дмитрий Леонов. Предприятия среднего бизнеса, по его оценкам, готовы на 40%, а больше всего сложностей у малого бизнеса — большинство таких предприятий не готовы к ЭВС.
Крупные ретейлеры готовы к запуску «Меркурия», уверяет представитель Ассоциации компаний розничной торговли Роман Черниговцев. Но, продолжает он, за пять дней до введения ЭВС в зоне риска по-прежнему находились около 20–30% поставщиков. X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») готова к запуску «Меркурия» в тестовом режиме, сообщил РБК представитель группы. Он уточнил, что часть поставщиков X5 пока не перешли на работу в «Меркурии» и сейчас группа пытается ускорить этот переход.
Запуск «Меркурия» не приведет к серьезному коллапсу на рынке, но перебои в поставках продовольствия возникнуть могут, предупреждают опрошенные РБК отраслевые объединения поставщиков и ретейлеров. Техническая надежность системы довольно высока, но при ее тестировании участники «Руспродсоюза» отмечали некоторые сложности, в частности при работе с сетями, говорит Леонов. По его мнению, риски сбоя могут быть на всех этапах товаропроизводящей цепочки. Так, если производитель реализует товар через дистрибьютора, который не подключился к «Меркурию» или у которого есть проблемы с работой в системе, его продукция просто не поступит в сеть. В случае если машина, которая доставляла товар с ЭВС в магазин, сломалась по пути и ее заменили на другую, такую продукцию сеть может не принять, добавляет Леонов.
В случае сбоев в работе «Меркурия» производители могут приостановить отгрузку продукции, а торговые сети — прием товаров на распределительных центрах и в магазинах, а нарушение сроков доставки сильнее всего отразится на скоропортящихся продуктах, предупреждает Черниговцев.
Ранее за первичные нарушения при производстве, перевозке или передаче прав собственности на товары, которые подлежат обязательной сертификации, планировались штрафы от 5 тыс. до 50 тыс. руб., за повторные нарушения — до 200 тыс. руб. Но в связи с неготовностью рынка Минсельхоз предлагал отложить применение этих штрафов. По информации опрошенных РБК участников рынка, соответствующие изменения в закон «О ветеринарии» были подготовлены, но пока не приняты Госдумой.
Штрафовать участников рынка за нарушения правил ЭВС не будут ориентировочно до конца года, заверила РБК официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. В Минсельхозе на вопрос РБК о штрафах не ответили.
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