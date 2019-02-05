С 6 февраля на 7 дней будут закрыты все общеобразовательные школы Самары, Тольятти и Кинеля

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Родителям (законным представителям) рекомендовано ограничить посещение детьми массовых мероприятий.Директорам (руководителям структурных подразделений) детских садов поручено организовать «утренний контроль» воспитанников для того, чтобы не допустить посещение учреждений детьми с признаками ОРВИ и гриппа. При появлении симптомов заболевания в течение дня педагогический персонал должен отвести ребенка в медпункт и известить родителей.В других городах и районах Самарской области решение о закрытии образовательных организаций для проведения противоэпидемических мероприятий будут приниматься исходя из ситуации.В соответствии с рекомендациями эпидемиологов, при заболеваемости более 20% детей в классе (группе), приостанавливается деятельность школы (детского сада).Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян:«Решение о закрытии школ на карантин в Самаре, Тольятти и Кинеле мы приняли исходя из эпидемиологической ситуации, по рекомендации медиков. На сегодняшний день только в Самаре закрыто 77 классов в 24 образовательных учреждениях из 172. Учебный процесс при этом останавливаться не будет. Все ученики школ, закрытых на карантин, получат домашнее задание. При этом каникулы начнутся в соответствии с учебными планами образовательных учреждений», передает пресс-служба облправительства.