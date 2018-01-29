С 1 февраля меняется график работы дневной электрички аэропорт Курумоч — Самара
29 января 2018 16:23
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Самарская пригородная пассажирская компания вносит изменения в расписание движения пригородного поезда № 6032/6031 Аэропорт Курумоч (отпр.12.30) – Самара (приб.13.48)
Станция время проследования
Аэропорт Курумоч Отпр.13.04
Старосемейкино 13.32-13.33
Водинская 13.40-13.41
Ягодная 13.48-13.49
Средневолжская 13.57-13.58
Пятилетка 14.06-14.07
Стахановская 14.10-14.11
Самара Приб.14.22
Время московское.
График движения поездов составлен для удобства пассажиров прибывающих в аэропорт Курумоч авиарейсами Москва-Самара : Аэрофлот SU-1604 (прибытие 13:00 местное время); Utair UT-485 (прибытие 13:15 местное время).
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