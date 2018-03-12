С 1 апреля в Самарской области вводится ограничение движения для большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам
12 марта 2018 21:53
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Данные меры традиционно вводятся в весенне-летний период для обеспечения сохранности автомобильных дорог. Как отмечается в документе, из-за переувлажнения проезжей части прочность дорожного покрытия снижается, и дороги теряют свою несущую способность.
Ограничение касается большегрузов весом 7 тонн на каждую ось. Таким автомобилям запрещается проезжать по дорогам с 1 по 30 апреля. Запрет действует также с 20 мая по 31 августа днем при температуре более 32 градусов.
Исключение касается международных и внутренних автобусных перевозок, транспорта, задействованного в доставке топлива, лекарств, продуктов, почты и животных, а также машин экстренных служб и техники, задействованной в ремонте дорог, сообщает samarskie-voditeli.ru.
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