С 1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству

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Традиционно месячник стартует 1 апреля и завершится к майским праздникам. Основные работы по озеленению и благоустройству города возьмут на себя муниципальные предприятия, районные администрации и управляющие компании. Кроме того, оказать свою помощь в наведении порядка смогут и горожане, приняв участие в общегородском субботнике.«В период месячника планируется проведение 3 субботников: 6 апреля пройдет муниципальный, 13 апреля – Гагаринский, а 20 – общегородской. Во время проведения субботников во всех районах будут организованы специализированные пункты выдачи инвентаря, необходимого для уборки территорий», - доложил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.Также Олег Ивахин рассказал, что за время проведения месячника планируется очистить от зимних накоплений более 43 миллионов м2 внутриквартальных территорий, 5,7 миллионов м2 территорий общего пользования и 17,6 миллионов м2 автомобильных дорог. Кроме того, будет организована работа по восстановлению и покраске дорожных знаков и ограждений, световых опор, мусорных контейнеров, малых архитектурных форм и остановочных павильонов, нанесению дорожной разметки, помывке улиц и озеленению территорий.«Особое внимание будет уделено подготовке фонтанов к новому летнему сезону. Специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» проведут обследование фонтанов, находящихся на обслуживании, после чего проведут пробный запуск. Планируется, что он состоится 20 апреля в ходе проведения общегородского субботника. В постоянном режиме городские фонтаны заработают с 1 мая», - добавил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии.Обсуждая план проведения месячника по благоустройству, Глава Самары Елена Лапушкина поручила Олегу Ивахину включить в перечень обязательных работ восстановление тех участков улично-дорожной сети и объектов городского хозяйства, на которых были выявлены дефекты:«Начать месячник по благоустройству необходимо с обследования городских территорий и определения тех участков, которые нуждаются в восстановлении. В первую очередь это касается общественных пространств и дорог, отремонтированных за последние годы и находящихся на гарантийном обслуживании у подрядных организаций. Речь идет в том числе о 4-ой очереди набережной и бульваре Челюскинцев», - обратилась Глава Самары к руководителям профильных департаментов и главам районных администраций, передает пресс-служба горадминистрации.