С 5 апреля автобусы 9 маршрута в Самаре будут работать по новому расписанию

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Напомним, что автобусы перевозят пассажиров по маршруту от завода «Металлург» до поселка Мясокомбинат.На маршруте работает 4 автобуса, один из них работал по короткому маршруту – от станции метро Победа до поселка Мясокомбинат, а второйдвигался согласно «пиковому расписанию» - только в утреннее и вечернее время.Ориентируясь на пожелания и просьбы пассажиров, руководство «СамараАвтоГаз» запустило движение машин в течение всего рабочего дня.Кроме того, теперь они будут двигаться по основному полному маршруту. С учетом внесенных изменений интервал движения сократится с 30минут до 20 минут.Напоминаем нашим пассажирам о возможности направлять свои обращения посредством электронной почты - samaraavtogaz@mail.ru и потелефону - 89171011564. Мы всегда на связи, передает пресс-служба «СамараАвтоГаз».