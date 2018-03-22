С 1 апреля Утилизационный сбор на малолитражные автомобили увеличится на 90%

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Как следует из документа, утилизационный сбор на новые автомобили с объемом двигателя до 1 л вырастет на 16,2% (до 33 тыс. руб.), до 2 л — на 90% (до 84 тыс. руб.), до 3 л — на 49,3% (до 126 тыс. руб.). Повышение ставок для машин с объемом двигателя больше 3 л не предполагается. Сбор на электромобили вырастет на 14,8%. В среднем утилизационный сбор вырастет на 15%, говорится в пояснении к постановлению.К категории автомобилей с объемом двигателя 1–2 л (малолитражные) относятся такие модели, как Skoda Rapid, Kia Rio и Lada Vesta. С двигателями 2–3 л (среднелитражные) выпускаются Kia Sorento, Ford Kuga.Представитель Минпромторга объяснил РБК увеличение утилизационного сбора «динамикой других платежей, состоянием рынка по сегментам и комплекса вопросов, относящихся к проблемам утилизации автомобилей и природоохранной деятельности».По итогам 2017 года в России было продано 1,59 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 11,9% больше, чем в 2016 году. При этом комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) впервые за свою историю не смог дать прогноз на 2018 год из-за непонятной ситуации с утилизационным сбором. Представитель АЕБ сообщил РБК, что прогноз будет в одном из ближайших пресс-релизов. Позже комитет решит, в каком именно, уточнил он.В начале 2018 года вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что индексация утилизационного сбора составит от 0 до 15% и чуть выше в зависимости от автомобиля. 16 января «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у Дворковича писал, что на машины с объемом двигателя до 1 л сбор вырастет на 16%, с двигателем 1–2 л — на 90%, 2–3 л — на 49%.Представитель Hyundai сообщил, что повышение цен в ближайшее время не планируется. В Kia и Renault пока не ответили на запросы РБК. «Мы внимательно следим за рыночной конъюнктурой, на данный момент у нас нет планов по повышению цен по этой причине», — сообщил РБК представитель Ford Sollers.Представитель Nissan подтвердил, что скорректированные коэффициенты по утилизационному сбору будут иметь эффект, но исключительно на импортируемые автомобили: Juke, GTR. «Это может негативно сказаться на продажах из-за подорожания этих моделей. Остальные модели, производимые в России, не будут затронуты нововведением», — добавил он.Председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович указывает, что утилизационный сбор оплачивается импортерами или производителями автомобилей и, таким образом, напрямую влияет на их стоимость для конечного покупателя, поэтому повышение утильсбора неминуемо приведет к подорожанию автомобилей. «Однако стоит отметить, что российские заводы получают субсидии, сопоставимые по объему с утилизационным сбором на производимые ими автомобили. Соответственно, рост цен коснется в первую очередь машин зарубежного производства», — заключает он. Индексация утилизационного сбора не приведет к удорожанию автомобилей российского производства, «учитывая совокупность факторов ценообразования на продукцию автомобильной отрасли», подтверждает представитель Минпромторга.Итоговый рост цен, связанный с увеличением утильсбора, будет соизмерим с повышением сбора, считает заместитель директора департамента продаж новых автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» Руслан Павлов. «Однако рост будет постепенным, поэтому не сильно отразится на продажах. В первом полугодии, вероятно, автопроизводители возьмут удар на себя, чтобы сохранить или нарастить долю рынка и удержать клиентов», — добавляет он. По словам Павлова, это связано с тем, что летом у большинства автопроизводителей происходит смена модельного года, вторая волна повышения цен произойдет с начала 2019 года и будет выглядеть как обычный инфляционный рост.Директор по развитию автодилера «Рольф» Владимир Мирошников отмечает, что увеличение утилизационного сбора было ожидаемым и многие автопроизводители уже учли его в обновленных прайс-листах.