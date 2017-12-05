Я нашел ошибку
Главные новости: 
«Чистые» российские спортсмены могут принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, но выступать они должны под нейтральным флагом.
МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде
Какими именно средствами идентификации будет производиться маркировка, пока неясно. По замыслу чиновников электронная маркировка сигарет должна подтверждать подлинность товаров и противодействовать незаконному ввозу, производству и обороту табачной продук
С 15 января по 31 декабря 2018 года Минфин проведет эксперимент по маркировке табачной продукции
В полном объеме он вступит в силу в середине 2018 года.
Путин подписал закон о черных списках авиапассажиров
В новой должности она будет обеспечивать взаимодействие правительства, избиркома и гражданских институтов, а также создание эффективного механизма независимого наблюдения за ходом избирательной кампании.
Пост советника Дмитрия Азарова заняла Ирина Скупова
Полпред РФ в ПФО Михаил Бабич отметил, что благодаря разработанной дорожной карте уровень взаимодействия отечественных поставщиков с концерном сейчас значительно выше того, что был ранее.
Бабич: более 70 поставщиков "АвтоВАЗа" включены в план по увеличению локализации
Это Михаил Матвеев и Сергей Власов.
Еще два человека примут участие в конкурсе на пост мэра Самары
Кроме того, будут задействованы 87 трамваев.
Во время ЧМ-2018 в Самаре болельщиков к стадиону будут доставлять шаттлами
Это единственный проект такого уровня в Поволжье. Здесь будет обеспечено сопровождение всех этапов материнства и детства.
Дмитий Азаров поставил задачу открыть многопрофильный центр "Мать и дитя" к 8 марта 2018 года
сегодня  Среда, 6 декабря, 00:34
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/12:
USD 58.69
-0.3
EUR 69.63
-0.28
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

С 15 января по 31 декабря 2018 года Минфин проведет эксперимент по маркировке табачной продукции

5 декабря 2017 22:40
113
Какими именно средствами идентификации будет производиться маркировка, пока неясно. По замыслу чиновников электронная маркировка сигарет должна подтверждать подлинность товаров и противодействовать незаконному ввозу, производству и обороту табачной продук
Как сообщает РБК, правительство одобрило предложение Минфина о проведении в России эксперимента по маркировке табачной продукции. Он продлится с 15 января по 31 декабря 2018 года, говорится в размещенном на сайте кабмина постановлении «О проведении эксперимента по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной продукции».​​

По замыслу чиновников электронная маркировка сигарет должна подтверждать подлинность товаров и противодействовать незаконному ввозу, производству и обороту табачной продукции, в том числе и контрафактной. Как сообщил РБК представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова, «[маркировка] является инструментом для обеспечения функционирования более прозрачного рынка, мониторинг перемещения продукции позволит оперативнее реагировать на применение незаконных схем по ввозу и обороту товара, неуплату необходимых платежей и сборов, а также позволит в перспективе осуществлять более точечный контроль, снизив общее количество контрольных мероприятий».

По данным исследовательской компании TNS, доля нелегальной табачной продукции в общем объеме на конец первого полугодия 2017 года составляла 4,6%, увеличившись в четыре раза по сравнению с показателем за весь 2016 год.

Участниками эксперимента станут федеральные органы исполнительной власти, производители, организации оптовой и розничной торговли. Импортеры табачной продукции подключатся к эксперименту с 1 июля 2018 года.

Оператором информационной системы для проведения эксперимента будет ООО «Оператор-ЦРПТ», которое предложило осуществлять эти функции на безвозмездной основе. Совладельцами компании, как следует из данных ЕГРЮЛ, являются, в частности, структуры USM Holdings Алишера Усманова, «Ростеха» и управляющего партнера Almaz Capital Partners Александра Галицкого. Учрежденный ими Центр развития перспективных технологий намерен стать оператором системы маркировки самых разных товаров, сообщала в ноябре 2017 года газета «Ведомости».

Координацию и мониторинг работы участников оборота табачной продукции будет осуществлять Минпромторг. До 15 декабря ему предписано обеспечить разработку всех необходимых требований к информационной системе, а также план проведения эксперимента. Дважды в год — до 1 июля и до 31 декабря — Минпромторг должен оценить результаты эксперимента и предоставить эти данные в правительство.

Какими именно средствами идентификации будет маркироваться табачная продукция, пока неясно. Ни RFID, ни традиционный QR-код необходимым требованиям не соответствуют, указывает вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Киселев. По его словам, защита информации, содержащейся в маркировке, диктует выбор в пользу двухмерного штрихового кода в формате dot code или data matrix.

«БАТ Россия», по словам руководителя ее отдела по противодействию нелегальной торговле табачными изделиями Максима Курганского, в рамках пилота оснастит оборудованием для нанесения кодировки одну линию, где будет выпускаться несколько наименований продукции. Объем инвестиций в проект компания сможет подсчитать позже, после появления методических рекомендаций для участников проекта, добавил Курганский. ​

Цифровая маркировка не приведет к существенному росту конечной стоимости продукта и перебоям в поставках продукции на российский рынок, заверил вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко

За десять месяцев 2017 года в России было произведено, по данным Росстата, 217 млрд штук сигарет, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.​


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
5 декабря 2017  22:40
Какими именно средствами идентификации будет производиться маркировка, пока неясно. По замыслу чиновников электронная маркировка сигарет должна подтверждать подлинность товаров и противодействовать незаконному ввозу, производству и обороту табачной продук
С 15 января по 31 декабря 2018 года Минфин проведет эксперимент по маркировке табачной продукции
Какими именно средствами идентификации будет производиться маркировка, пока неясно. По замыслу чиновников электронная маркировка сигарет должна подтверждать... Социум
109
5 декабря 2017  19:24
Главным редактором "Волжской коммуны стала Ирина Лукьянова"
Главным редактором "Волжской коммуны стала Ирина Лукьянова"
  Социум
185
5 декабря 2017  18:57
На родную землю сводный отряд вернулся в полном составе.
Сводный отряд самарских полицейских вернулся из полугодовой командировки в Чеченской Республике
На родную землю сводный отряд вернулся в полном составе.  Социум
119
Весь список

Здравоохранение
5 декабря 2017  14:26
Для участия в данном мероприятии были приглашены эксперты в области онкологии из Германии.
В Самаре пройдет научно-практическая конференция с международным участием «Новые технологии в онкологии»
Для участия в данном мероприятии были приглашены эксперты в области онкологии из Германии.  Здравоохранение
164
4 декабря 2017  13:48
3% россиян не пьют лекарства, не посещают больницы В 2017 г. количество смертей от самолечения и его последствий может превысить цифру в 60 тыс. чел.
3% россиян не пьют лекарства, не посещают больницы
В 2017 г. количество смертей от самолечения и его последствий может превысить цифру в 60 тыс. чел. Здравоохранение
236
3 декабря 2017  18:10
Евгения Михайлова: «По прогнозам ВОЗ, к 2030 году каждый десятый будет иметь сахарный диабет».
Евгения Михайлова: «По прогнозам ВОЗ, к 2030 году каждый десятый будет иметь сахарный диабет».
  Как распознать у ребенка диабет, как меняется жизнь после этого диагноза, как вести себя родителям и можно ли жить без осложнений – на эти другие вопросы... Здравоохранение
631
Весь список
Новости медицины
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
292
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
489
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
364
Весь список
Туризм
4 декабря 2017  12:58
Самара - в середине рейтинга недорогих городов России Чемпионата мира-2018
Самара - в середине рейтинга недорогих городов России Чемпионата мира-2018
Рейтинг составлен по результатам анализа стоимости аренды жилья туристами в 2017 году. Туризм
282
30 ноября 2017  16:09
Туры в Боливию – достопримечательности и развлечения
 Активным путешественникам  туры в Боливию  интересны благодаря возможности сочетать осмотр достопримечательностей с самыми разными развлечениями.  Туризм
91
30 ноября 2017  11:12
В Крыму утвердили размер курортного сбора С 1 мая 2018 года прибывающим на курорты придется дополнительно платить по 10 руб. за каждый день отдыха.
В Крыму утвердили размер курортного сбора
С 1 мая 2018 года прибывающим на курорты придется дополнительно платить по 10 руб. за каждый день отдыха. Туризм
208
Весь список
Образование
5 декабря 2017  16:30
В совместной лаборатории китайская сторона получит возможность проводить эксперименты, работать с металлом.
В Самарском университете откроется совместная российско-китайская научная лаборатория по двигателестроению
В совместной лаборатории китайская сторона получит возможность проводить эксперименты, работать с металлом.  Образование
150
5 декабря 2017  14:37
Его успешное написание является допуском к единому государственному экзамену (ЕГЭ).
Самарские одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение
Его успешное написание является допуском к единому государственному экзамену (ЕГЭ).  Образование
187
4 декабря 2017  20:38
На лекцию приглашаются студенты и сотрудники Политеха и других вузов.
Завтра эксперт РАН Антон Максимов прочитает публичную лекцию на тему «Перспективные газохимические технологии»
На лекцию приглашаются студенты и сотрудники Политеха и других вузов.   Образование
211
Весь список

Культура
4 декабря 2017  14:02
В Самаре состоится концертная программа «От героев былых времен…» В ней выступят солисты и лучшие творческие коллективы национальных общественных объединений региона.
В Самаре состоится концертная программа «От героев былых времен…»
В ней выступят солисты и лучшие творческие коллективы национальных общественных объединений региона. Культура
234
3 декабря 2017  09:25
Самарцев приглашают на выставку
Самарцев приглашают на выставку "Климат. Чрезвычайная ситуация"
Экскурсии проводятся бесплатно по предварительной договоренности. Культура
287
30 ноября 2017  14:45
Это будет первое в истории труппы выступление в Башкирии.
Самарский театр оперы и балета отправляется на гастроли в Уфу
 Это будет первое в истории труппы выступление в Башкирии.  Культура
251
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
157
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
219
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
329
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5182
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1823
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8717
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2505
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10119
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2875
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2227
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1483
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1841
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1729
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1445
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3075
Весь список

Мероприятия
В городском празднике, посвященном Финальной жеребьевке ЧМ-2018, приняло участие более 2000 человек
В Самаре пройдет научно-практическая конференция с международным участием «Новые технологии в онкологии»
В Тольятти состоится фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Серебряная птица»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда