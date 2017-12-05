С 15 января по 31 декабря 2018 года Минфин проведет эксперимент по маркировке табачной продукции

113

По замыслу чиновников электронная маркировка сигарет должна подтверждать подлинность товаров и противодействовать незаконному ввозу, производству и обороту табачной продукции, в том числе и контрафактной. Как сообщил РБК представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова, «[маркировка] является инструментом для обеспечения функционирования более прозрачного рынка, мониторинг перемещения продукции позволит оперативнее реагировать на применение незаконных схем по ввозу и обороту товара, неуплату необходимых платежей и сборов, а также позволит в перспективе осуществлять более точечный контроль, снизив общее количество контрольных мероприятий».По данным исследовательской компании TNS, доля нелегальной табачной продукции в общем объеме на конец первого полугодия 2017 года составляла 4,6%, увеличившись в четыре раза по сравнению с показателем за весь 2016 год.Участниками эксперимента станут федеральные органы исполнительной власти, производители, организации оптовой и розничной торговли. Импортеры табачной продукции подключатся к эксперименту с 1 июля 2018 года.Оператором информационной системы для проведения эксперимента будет ООО «Оператор-ЦРПТ», которое предложило осуществлять эти функции на безвозмездной основе. Совладельцами компании, как следует из данных ЕГРЮЛ, являются, в частности, структуры USM Holdings Алишера Усманова, «Ростеха» и управляющего партнера Almaz Capital Partners Александра Галицкого. Учрежденный ими Центр развития перспективных технологий намерен стать оператором системы маркировки самых разных товаров, сообщала в ноябре 2017 года газета «Ведомости».Координацию и мониторинг работы участников оборота табачной продукции будет осуществлять Минпромторг. До 15 декабря ему предписано обеспечить разработку всех необходимых требований к информационной системе, а также план проведения эксперимента. Дважды в год — до 1 июля и до 31 декабря — Минпромторг должен оценить результаты эксперимента и предоставить эти данные в правительство.Какими именно средствами идентификации будет маркироваться табачная продукция, пока неясно. Ни RFID, ни традиционный QR-код необходимым требованиям не соответствуют, указывает вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Киселев. По его словам, защита информации, содержащейся в маркировке, диктует выбор в пользу двухмерного штрихового кода в формате dot code или data matrix.«БАТ Россия», по словам руководителя ее отдела по противодействию нелегальной торговле табачными изделиями Максима Курганского, в рамках пилота оснастит оборудованием для нанесения кодировки одну линию, где будет выпускаться несколько наименований продукции. Объем инвестиций в проект компания сможет подсчитать позже, после появления методических рекомендаций для участников проекта, добавил Курганский. ​Цифровая маркировка не приведет к существенному росту конечной стоимости продукта и перебоям в поставках продукции на российский рынок, заверил вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей СлипченкоЗа десять месяцев 2017 года в России было произведено, по данным Росстата, 217 млрд штук сигарет, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.​