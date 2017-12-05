С 15 января по 31 декабря 2018 года Минфин проведет эксперимент по маркировке табачной продукции
5 декабря 2017 22:40
113
По замыслу чиновников электронная маркировка сигарет должна подтверждать подлинность товаров и противодействовать незаконному ввозу, производству и обороту табачной продукции, в том числе и контрафактной. Как сообщил РБК представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова, «[маркировка] является инструментом для обеспечения функционирования более прозрачного рынка, мониторинг перемещения продукции позволит оперативнее реагировать на применение незаконных схем по ввозу и обороту товара, неуплату необходимых платежей и сборов, а также позволит в перспективе осуществлять более точечный контроль, снизив общее количество контрольных мероприятий».
По данным исследовательской компании TNS, доля нелегальной табачной продукции в общем объеме на конец первого полугодия 2017 года составляла 4,6%, увеличившись в четыре раза по сравнению с показателем за весь 2016 год.
Участниками эксперимента станут федеральные органы исполнительной власти, производители, организации оптовой и розничной торговли. Импортеры табачной продукции подключатся к эксперименту с 1 июля 2018 года.
Оператором информационной системы для проведения эксперимента будет ООО «Оператор-ЦРПТ», которое предложило осуществлять эти функции на безвозмездной основе. Совладельцами компании, как следует из данных ЕГРЮЛ, являются, в частности, структуры USM Holdings Алишера Усманова, «Ростеха» и управляющего партнера Almaz Capital Partners Александра Галицкого. Учрежденный ими Центр развития перспективных технологий намерен стать оператором системы маркировки самых разных товаров, сообщала в ноябре 2017 года газета «Ведомости».
Координацию и мониторинг работы участников оборота табачной продукции будет осуществлять Минпромторг. До 15 декабря ему предписано обеспечить разработку всех необходимых требований к информационной системе, а также план проведения эксперимента. Дважды в год — до 1 июля и до 31 декабря — Минпромторг должен оценить результаты эксперимента и предоставить эти данные в правительство.
Какими именно средствами идентификации будет маркироваться табачная продукция, пока неясно. Ни RFID, ни традиционный QR-код необходимым требованиям не соответствуют, указывает вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Киселев. По его словам, защита информации, содержащейся в маркировке, диктует выбор в пользу двухмерного штрихового кода в формате dot code или data matrix.
«БАТ Россия», по словам руководителя ее отдела по противодействию нелегальной торговле табачными изделиями Максима Курганского, в рамках пилота оснастит оборудованием для нанесения кодировки одну линию, где будет выпускаться несколько наименований продукции. Объем инвестиций в проект компания сможет подсчитать позже, после появления методических рекомендаций для участников проекта, добавил Курганский.
Цифровая маркировка не приведет к существенному росту конечной стоимости продукта и перебоям в поставках продукции на российский рынок, заверил вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко
За десять месяцев 2017 года в России было произведено, по данным Росстата, 217 млрд штук сигарет, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 декабря 2017 22:40
Какими именно средствами идентификации будет производиться маркировка, пока неясно. По замыслу чиновников электронная маркировка сигарет должна подтверждать... Социум
109
5 декабря 2017 19:24
Социум
185
5 декабря 2017 18:57
На родную землю сводный отряд вернулся в полном составе. Социум
119
Здравоохранение
5 декабря 2017 14:26
Для участия в данном мероприятии были приглашены эксперты в области онкологии из Германии. Здравоохранение
164
4 декабря 2017 13:48
В 2017 г. количество смертей от самолечения и его последствий может превысить цифру в 60 тыс. чел. Здравоохранение
236
3 декабря 2017 18:10
Как распознать у ребенка диабет, как меняется жизнь после этого диагноза, как вести себя родителям и можно ли жить без осложнений – на эти другие вопросы... Здравоохранение
631
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
292
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
489
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
364
Туризм
4 декабря 2017 12:58
Рейтинг составлен по результатам анализа стоимости аренды жилья туристами в 2017 году. Туризм
282
30 ноября 2017 16:09Туры в Боливию – достопримечательности и развлечения
Активным путешественникам туры в Боливию интересны благодаря возможности сочетать осмотр достопримечательностей с самыми разными развлечениями. Туризм
91
30 ноября 2017 11:12
С 1 мая 2018 года прибывающим на курорты придется дополнительно платить по 10 руб. за каждый день отдыха. Туризм
208
Образование
5 декабря 2017 16:30
В совместной лаборатории китайская сторона получит возможность проводить эксперименты, работать с металлом. Образование
150
5 декабря 2017 14:37
Его успешное написание является допуском к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Образование
187
4 декабря 2017 20:38
На лекцию приглашаются студенты и сотрудники Политеха и других вузов. Образование
211
Культура
4 декабря 2017 14:02
В ней выступят солисты и лучшие творческие коллективы национальных общественных объединений региона. Культура
234
3 декабря 2017 09:25
Экскурсии проводятся бесплатно по предварительной договоренности. Культура
287
30 ноября 2017 14:45
Это будет первое в истории труппы выступление в Башкирии. Культура
251
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
157
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
219
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
329
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5182
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1823
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8717
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2505
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10119
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2875
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2227
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1483
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1841
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1729
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1445
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3075
Мероприятия
В Самаре пройдет научно-практическая конференция с международным участием «Новые технологии в онкологии»