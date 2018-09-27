С 28 сентября по 10 декабря в Самаре пройдёт IV Международный фестиваль «Французская осень»

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Фестиваль начнется с мастерских под руководством ученых из Франции для учащихся школ Самары и Самарской области, на которых участники узнают о заслугах Луи Пастера (28 сентября - день памяти Луи Пастера) и его предшественника Виктора Гальтье. К этому событию Альянс Франсез подготовил перевод французской книги «От бешенства до вакцинации» на русский язык. Все участники мероприятия смогу получить эту книгу по его завершении.К году языков и литературы будет предложен также французский спектакль и фильмы, которые являются адаптациями французских книг. 19 октября в театре Самарт можно будет посмотреть спектакль «Починять живых» по книге Мейлис де Керангаль с субтитрами на русском языке (Премия Бомарше и Премия Мольера 2017г. за лучший спектакль). Фильмы будут показаны в кинотеатре «Вертикаль», а также в кафе города.В 2018 году указом Президента РФ отмечается крупное событие в мире культуры и балета - 200-летие со дня рождения выдающегося французского балетмейстера Мариуса Петипа, который является основателем русского балета. В связи с этим Альянс Франсез Самара, Французский Институт в России и Самарский академический театр оперы и балета представят вниманию зрителей 28 октября на заключительном гала-концерте фестиваля им. А.Шелест выступление артистов балета Театра Капитолия (Тулуза, Франция). Подробности уже скоро можно будет узнать в анонсах театра. На Фестиваль приглашаются и все любители музыки. Для них в Самарской филармонии пройдут концерты французского пианиста и французского органиста, а в КРЦ «Художественный» киноконцерт с показом немого кино, сопровождаемого на фортепиано французским музыкантом.«Французская осень» порадует также гастрономическими мероприятиями. Начиная с середины ноября, запланированы кулинарные мастер-классы и дегустации традиционных напитков в ресторане IBIS Kitchen, который является традиционным партнером фестиваля, сообщает пресс-служба «Альянс Франсез Самара».