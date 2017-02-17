С 17 по 19 февраля в Самаре пройдет Зимний Грушинский фестиваль

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в 18.30 в ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» (пр. Ленина, 14А) состоится творческий вечер Александра Городницкого.в 16.00 в ГБУК «Самарская государственная филармония» (ул.Фрунзе, 141) состоится концерт «Новая волна», в котором примут участие молодые голоса Грушинского фестиваля Александр Щербина, Василий Уриевский, лауреат 43 Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина Павел Пиковский.в 19.00 в ГБУК «Самарская государственная филармония» (ул.Фрунзе, 141) состоится концерт-сборник «Люди идут по свету». В первом отделении выступит академик, доктор геолого–минералогических наук, поэт, автор песен Александр Городницкий. Во втором отделении выступят все приглашенные почетные гости фестиваля. В концерт включены песни о путешествиях, о туристических походах, о России.19 февраля в 16.00 в ГБУК «Самарская государственная филармония» (ул.Фрунзе, 141) состоится концерт авторов – исполнителей Тимура Шаова и Алексея Иващенко, в котором прозвучат новые и самые популярные песни двухавторов–исполнителей.19 февраля в 19.00 в ГБУК «Самарская государственная филармония» (ул.Фрунзе, 141) состоится гала - концерт Зимнего Грушинского фестиваля авторской песни. В концерте принимают участие Александр Городницкий, Галина Хомчик, АлексейИващенко, Василий Уриевский, Тимур Шаов, Александр Щербина, Наталья Кучер, Алексей Зыков, Ольга Чикина, Павел Пиковский, трио Грушинского клуба, Алексей Аполинаров, Юрий Карпов, сообщает пресс-служба Правительства Самарской области.