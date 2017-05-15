С 15 мая на месяц будет ограничено движение по улице Шевченко

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по благоустройству в Самаре будет временно ограничено движение транспорта по ул. Шевченко. С 15 мая 2017 года до 23:00 15 июня 2017 года закрыт участок от ул. Лейтенанта Шмидта до дома № 18 по ул. Шевченко, сообщает пресс-служба администрации Самары.