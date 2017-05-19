С 22 мая будет изменена схема движения автомобилей на пересечении улиц Демократическая и Ташкентская

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В связи проведением работ по реконструкции улицы Ташкентская от больницы им.Середавина до ул Г.Димитрова (строительство путепровода через улицу Демократическу) с 22 мая до 1 августа 2017 года будет изменена схема движения автомобильного транспорта на пересечении улиц Демократическая и Ташкентская.Изменение схемы движения не ограничит движение автотранспорта – объезд будет осуществляться по половине существующей и временной дорогам с двумя полосами движения в каждую сторону, сообщает пресс-служба администрации Самары.