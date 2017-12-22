С 23 декабря начинает работу переправа «Самара - Рождествено»

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Открывается зимняя переправа по маршруту «Самара – Рождествено». Переправа будет осуществляться судами на воздушной подушке. В связи с тяжелой ледовой обстановкой на реке Волге и Рождественской Воложке переправа будет осуществляться в светлое время сутокИнформацию об изменениях режима движения можно уточнить в справочной службе Речного вокзала. Тел: 8 (846) 222-93- 37,8 917 011 42 21.