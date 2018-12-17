С 2019 года россияне смогут оформлять загранпаспорта в криптокабинах МФЦ
17 декабря 2018 21:35
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— Мы ожидаем, что в самое ближайшее время предприятия поставят специальные криптокабины, чтобы в МФЦ могли выдавать биометрические заграничные паспорта со сроком действия 10 лет, — сообщил Горовой.
Отмечается, что желающий получить документ будет сам сдавать в криптокабину все необходимые бумаги и биометрические данные, а также делать в ней фотографию. Изготовление заграничного паспорта начнётся после проверки данных заявителя.
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