С 2019 года россияне смогут оформлять загранпаспорта в криптокабинах МФЦ

70

— Мы ожидаем, что в самое ближайшее время предприятия поставят специальные криптокабины, чтобы в МФЦ могли выдавать биометрические заграничные паспорта со сроком действия 10 лет, — сообщил Горовой.Отмечается, что желающий получить документ будет сам сдавать в криптокабину все необходимые бумаги и биометрические данные, а также делать в ней фотографию. Изготовление заграничного паспорта начнётся после проверки данных заявителя.