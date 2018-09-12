Рыжий из "Иванушек" в Сеуле прошёл обследование на рак

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— Прошёл медицинское обследование на онкологию и раковые клетки — абсолютно здоров! — написал Григорьев-Апполонов.Артист признался, что не смог бы выбраться в Сеул, если бы не концерты во Владивостоке, и он очень рад, что всё в итоге сложилось именно так.Певцу всё же пришлось перенести операцию, правда, она не отняла много времени и сил.— За 20 минут мне восстановили позвоночник совершенно безболезненной, несуществующей в России процедурой "нейропластика", — рассказал Григорьев-Апполонов.Фото: соцсети