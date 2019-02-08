Рыбы прошли тест и доказали, что умеют думать на уровне обезьян
8 февраля 2019 23:16
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Суть эксперимента заключается в том, чтобы поместить подопытного в камеру с зеркалом, которое он может свободно изучать и трогать несколько дней. Через некоторое время учёные рисуют на той части тела, которую испытуемый может увидеть только в отражении, и следят за его реакцией. Примечательно, что "зеркальный тест" успешно проходят люди примерно с возраста 15 месяцев, обезьяны, дельфины, слоны и некоторые виды птиц.
Ранее рыбы не проявляли способности узнавать себя в зеркале. В этот раз исследователи провели эксперимент над губанами. Коралловые рыбки сначала вели себя агрессивно и пытались атаковать собственное отражение. Постепенно они успокаивались и начинали вести себя своеобразно — проплывали перед зеркалом вверх ногами или усиленно били хвостом, а некоторые замечали рисунок на теле и пытались его оттереть о дно аквариума.
По мнению учёных, пройденный тест не означает, что рыбы так же умны, как шимпанзе. Но они могут обладать умственными способностями, о которых наука раньше не подозревала.
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