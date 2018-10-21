Рыба моей мечты. В Польше выловили самого большого в истории страны сома

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Рыбак рассказал, что заполучить такую добычу оказалось нелегко: пришлось довольно долго бороться с сомом при помощи профессионального снаряжения.Гигантский сом обитал в заливе с говорящим названием Рыбницкий на юге страны. По мнению Нововейского, рыба доросла до таких размеров благодаря тёплой воде, нагретой расположенной рядом электростанцией. Сообщается, что исполин стал самым большим сомом, выловленным в Польше за всю историю страны.Фото © Facebook/Szymon Nowowiejski/life.ru