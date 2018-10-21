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Новости /  Общество /  Социум  

Рыба моей мечты. В Польше выловили самого большого в истории страны сома

21 октября 2018 15:04
45
Удалось поймать сома длиной более двух с половиной метров и весом 100 килограммов.
Житель польского города Тыхы Шимон Нововейский опубликовал в "Фейсбуке" фото своего сенсационного улова: ему удалось поймать сома длиной более двух с половиной метров и весом 100 килограммов, передает life.ru.

Рыбак рассказал, что заполучить такую добычу оказалось нелегко: пришлось довольно долго бороться с сомом при помощи профессионального снаряжения.

Гигантский сом обитал в заливе с говорящим названием Рыбницкий на юге страны. По мнению Нововейского, рыба доросла до таких размеров благодаря тёплой воде, нагретой расположенной рядом электростанцией. Сообщается, что исполин стал самым большим сомом, выловленным в Польше за всю историю страны. 



Фото © Facebook/Szymon Nowowiejski/life.ru
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