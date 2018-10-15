Рядом с Новосемейкино планируют открыть свалку твердых бытовых отходов. Против этого активно возражают жители
15 октября 2018 14:31
117
Эти возражения не наша прихоть или каприз. Это реальный страх за состояние экологической обстановки в нашей местности, за здоровье наших детей и будущих поколений. Ведь наше государство является социально направленным, должно в полной мере учитывать пожелания, чаяния и надежды людей. Эти возражения - не голые эмоции, они имеют под собой реальные факты и аргументы:
1. Негативная репутация НПФ "Полигон". Нарушения закона, зафиксированные судом: эксплуатация компанией аналогичного полигона
"Северо-Восточный-1" как объекта размещения отходов осуществляется с СУЩЕСТВЕННЫМ НАРУШЕНИЕМ требований законодательства.
2. Негативное воздействие на экологическую обстановку муниципального образования Новосемейкино. Согласно требованиям законодательства участки для полигонов ТБО необходимо располагать с подветренной стороны от муниципалитетов. Планируемый полигон согласно преобладающей розе ветров и скорости ветров в данной местности будет расположен с наветренной стороны от Новосемейкино, что негативно повлияет на экологическую обстановку в муниципалитете. В связи с этим требуем независимой экологической экспертизы.
3. Неблагоприятная экологическая обстановка в гп. Новосемейкино требует отказаться от строительства новых полигонов вблизи муниципалитета, как минимум в ближайшие несколько десятков лет. Согласно заключению утвержденной собранием представителей гп. Новосемейкино "Концепции развития" в муниципалитете на сегодняшний день среди жителей прогрессирует заболеваемость, вызванная негативным экологическим состоянием: раковые опухоли, болезни эндокринной системы, новообразования, болезни системы кровообращения. Данная тенденция при сохранении источников негативного влияния вблизи поселения, будет и дальше препятствовать в городском поселении Новосемейкино выполнению поручений президента РФ Владимира Путина по увеличению продолжительности жизни.
4. Полигон ТБО "Северо-Восточный" планируется организовать на частично рекультивированных землях (на земельном участке была
осуществлена организованная МАСШТАБНАЯ высадка зеленых насаждений). Размещение полигонов ТБО на рекультивированных землях
запрещено законодательством РФ.
5. Компания НПФ "Полигон" НЕ ПРОВЕЛА и НЕ ПРЕДСТАВИЛА на слушания предусмотренные законодательством РФ результаты ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС). Не представлена степень воздействия на атмосферный воздух, грунтовые воды, почву. На рассмотрение граждан не представлены результаты инженерно-геологических, геодезических, других экологических исследований.
6. НЕ ПРОВЕДЕНА и НЕ ПРЕДСТАВЛЕНА на слушания государственная экологическая экспертиза документации, обосновывающей намечаемую деятельность по организации полигона ТБО.
ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
При запрете строительства данного полигона вблизи гп. Новосемейкино останется сохранённой местная природная среда. Нормальная экология даст возможность комфортного проживания ЗДОРОВЫХ граждан. Отходы из Самары необходимо глубоко перерабатывать на местах их производства, с последующим выпуском различного ассортимента возможной вторичной продукции.
РЕШЕНИЕ
Запретить строительство и возведение свалки твердых бытовых отходов из Самары неподалеку от гп Новосемейкино.
Отходы должны перерабатываться, утилизироваться, складироваться или уничтожаться в местах их производства, а не распространяться по всей округе, тем самым нанося непоправимый урон окружающей природной среде, где местные жители стараются жить в гармонии с экологически чистой флорой и фауной.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 октября 2018 19:00
В ходе конференции планируется рассмотреть вопросы исторического опыта комсомола, вспомнить массовый героизм комсомольцев и молодежи в тылу и на фронтах... Социум
30
15 октября 2018 17:37
Опрос проводится интервьюерами. При себе они должны иметь специальное удостоверение и паспорт. Социум
70
15 октября 2018 17:32
Актеры Тульского театра представят самарцам три спектакля. Социум
63
Здравоохранение
15 октября 2018 15:08
Конференция посвящена 160-летию Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова и 100-летию СамГМУ. Здравоохранение
95
14 октября 2018 13:30
В настоящее время Россия для создания лекарств полностью закупает субстанции, получаемые из мака за рубежом, где выращивание опийного или снотворного мака... Здравоохранение
228
13 октября 2018 20:38
В "Нейротлоне 2018" участвуют команды атлетов с ограничениями по здоровью, управляющие устройствами на основе нейротехнологий, а также разработчики этих... Здравоохранение
357
Новости медицины
12 октября 2018 07:36
Несмотря на то, что стремительно развиваются современные технологии, традиционные проблемы различного рода остались налицо. Новости медицины
60
12 октября 2018 07:32
Одним из видов учебного отпуска является академический. Его предоставляют в случае наличия уважительных причин, ввиду которых дается освобождение от... Новости медицины
84
4 октября 2018 20:08
В современном мире совсем не обязательно для получения медицинской справки отправляться в поликлинику. Ведь здесь вы потратите много своего времени на... Новости медицины
158
Туризм
12 октября 2018 10:00
Сумма требований в целом достигла 16,8 млн рублей. Туризм
232
11 октября 2018 13:41Эксперты назвали самый дорогой город для туристов
Первое место в рейтинге занял Дубай. Туризм
219
9 октября 2018 10:22
В Самару в среднем приезжают на три дня. Туризм
248
Образование
15 октября 2018 15:28
Конкурс на лучшие научные проекты проводился среди молодежных коллективов. Образование
99
15 октября 2018 11:51
Ему уже прочат кресло ректора СИПКРО. Образование
193
12 октября 2018 13:23
Итоги тестирования подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря. Образование
280
Культура
13 октября 2018 10:16
Мероприятия пройдут в рамках IV Международного фестиваля "Французская осень". Культура
296
12 октября 2018 09:01
Спектакль пройдет в рамках международного фестиваля "Французская осень". Культура
235
11 октября 2018 20:00
Зрителей приглашают посмотреть спектакли Тульского ТЮЗа. Культура
181
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
476
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1437
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1655
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
258
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
314
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
319
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
711
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
595
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
988
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
613
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1078
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1118
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2203
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1630
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1803
Мероприятия
СОУНБ приглашает в лекторий «Шедевры мирового кино» на просмотр и обсуждение фильма Альфреда Хичкока «Головокружение»