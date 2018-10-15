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Новости /  Общество /  Социум  

Рядом с Новосемейкино планируют открыть свалку твердых бытовых отходов. Против этого активно возражают жители

15 октября 2018 14:31
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Эти возражения - не голые эмоции, они имеют под собой реальные факты и аргументы.
В пригороде г. Самара, в непосредственной близости от муниципального образования Новосемейкино Красноярского района власти, руками НПФ "Полигон", планируют открыть свалку твердых бытовых отходов. Против этого активно возражают жители Новосемейкино и близлежащих населенных пунктов.

Эти возражения не наша прихоть или каприз. Это реальный страх за состояние экологической обстановки в нашей местности, за здоровье наших детей и будущих поколений. Ведь наше государство является социально направленным, должно в полной мере учитывать пожелания, чаяния и надежды людей. Эти возражения - не голые эмоции, они имеют под собой реальные факты и аргументы:

1. Негативная репутация НПФ "Полигон". Нарушения закона, зафиксированные судом: эксплуатация компанией аналогичного полигона
"Северо-Восточный-1" как объекта размещения отходов осуществляется с СУЩЕСТВЕННЫМ НАРУШЕНИЕМ требований законодательства.

2. Негативное воздействие на экологическую обстановку муниципального образования Новосемейкино. Согласно требованиям законодательства участки для полигонов ТБО необходимо располагать с подветренной стороны от муниципалитетов. Планируемый полигон согласно преобладающей розе ветров и скорости ветров в данной местности будет расположен с наветренной стороны от Новосемейкино, что негативно повлияет на экологическую обстановку в муниципалитете. В связи с этим требуем независимой экологической экспертизы.

3. Неблагоприятная экологическая обстановка в гп. Новосемейкино требует отказаться от строительства новых полигонов вблизи муниципалитета, как минимум в ближайшие несколько десятков лет. Согласно заключению утвержденной собранием представителей гп. Новосемейкино "Концепции развития" в муниципалитете на сегодняшний день среди жителей прогрессирует заболеваемость, вызванная негативным экологическим состоянием: раковые опухоли, болезни эндокринной системы, новообразования, болезни системы кровообращения. Данная тенденция при сохранении источников негативного влияния вблизи поселения, будет и дальше препятствовать в городском поселении Новосемейкино выполнению поручений президента РФ Владимира Путина по увеличению продолжительности жизни.

4. Полигон ТБО "Северо-Восточный" планируется организовать на частично рекультивированных землях (на земельном участке была
осуществлена организованная МАСШТАБНАЯ высадка зеленых насаждений). Размещение полигонов ТБО на рекультивированных землях
запрещено законодательством РФ.

5. Компания НПФ "Полигон" НЕ ПРОВЕЛА и НЕ ПРЕДСТАВИЛА на слушания предусмотренные законодательством РФ результаты ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС). Не представлена степень воздействия на атмосферный воздух, грунтовые воды, почву. На рассмотрение граждан не представлены результаты инженерно-геологических, геодезических, других экологических исследований.

6. НЕ ПРОВЕДЕНА и НЕ ПРЕДСТАВЛЕНА на слушания государственная экологическая экспертиза документации, обосновывающей намечаемую деятельность по организации полигона ТБО.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
При запрете строительства данного полигона вблизи гп. Новосемейкино останется сохранённой местная природная среда. Нормальная экология даст возможность комфортного проживания ЗДОРОВЫХ граждан. Отходы из Самары необходимо глубоко перерабатывать на местах их производства, с последующим выпуском различного ассортимента возможной вторичной продукции.

РЕШЕНИЕ
Запретить строительство и возведение свалки твердых бытовых отходов из Самары неподалеку от гп Новосемейкино.
Отходы должны перерабатываться, утилизироваться, складироваться или уничтожаться в местах их производства, а не распространяться по всей округе, тем самым нанося непоправимый урон окружающей природной среде, где местные жители стараются жить в гармонии с экологически чистой флорой и фауной. 
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