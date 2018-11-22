Рядом с Фрунзенским мостом археологи нашли старинные монеты и ножницы

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На месте строительства мостового перехода сейчас активно ведутся археологические раскопки. Специалисты нашли 2300 вещей. В основном, это остатки керамической и стеклянной посуды, медные монеты, одна из которых датируется 1811 годом.Раскопки идут на территории 150 кв метров, полностью исследовано 50 кв. метров, а всего историки исследуют остатки культурного слоя на территории 400 кв. метров.Фото: nasledie.samregion.ru