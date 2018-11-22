Рядом с Фрунзенским мостом археологи нашли старинные монеты и ножницы

Я нашел ошибку
Главные новости: 
В общей сложности караван мигрантов насчитывает около семи тысяч человек.
Армии США разрешили стрелять на поражение в караван мигрантов
Отправиться на свободу могут 51-летний бывший начальник уфимского отдела МВД Эдуард Матвеев и 50-летний экс-начальник Кармаскалинского ОВД Салават Галиев.
Фигуранты дела об изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе нашли себе алиби
Оперная певица Лариса Марзоева рассказала о своей дружбе со звездой мировой оперы и о его последнем выступлении в Красноярске.
"Все плакали". Коллега Хворостовского рассказала о его последнем концерте
Задержанными оказались две безработные жительницы Самары 1980 и 1985 годов рождения, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение кражи.
Самарские полицейские задержали двух женщин, избивших и ограбивших пенсионерку в ее собственной квартире
На уличную зарядку (до начала рабочего дня) вышли сотрудники департамента спорта и сотрудники МАУ «Парки Самары».
Сотрудники администрации Самары провели зарядку на улице
В 2019 году здесь откроется отделение школы искусств №6 для 350 детей.
Елена Лапушкина встретилась с представителями родительской общественности микрорайона Крутые ключи
Всего на борьбу с огнем привлечено 71 человек, 20 ед. техники, в том числе от МЧС России 57 человек, 15 ед. техники. Погибших и пострадавших нет.
«Объявлена локализация!»: более 70 спасателей ликвидируют пожар повышенной сложности в Октябрьском районе
Результаты теста общих знаний о России станут известны в начале следующей недели, по его итогам конкурсанты, показавшие достаточно высокие результаты, получат приглашение к прохождению следующего блока тестирования — теста управленческого потенциала.
98% участников Конкурса «Лидеры России» завершили тест общих знаний о России
сегодня  Четверг, 22 ноября, 21:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/11:
USD 65.95
0.36
EUR 75.15
-0.03
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Рядом с Фрунзенским мостом археологи нашли старинные монеты и ножницы

22 ноября 2018 18:31
145
На месте строительства мостового перехода сейчас активно ведутся археологические раскопки.
В Самаре на месте строительства Фрунзенского моста археологи нашли старинные металлические ножницы, сообщает управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, передает vkonline.ru.

На месте строительства мостового перехода сейчас активно ведутся археологические раскопки. Специалисты нашли 2300 вещей. В основном, это остатки керамической и стеклянной посуды, медные монеты, одна из которых датируется 1811 годом.

Раскопки идут на территории 150 кв метров, полностью исследовано 50 кв. метров, а всего историки исследуют остатки культурного слоя на территории 400 кв. метров. 



Фото:   nasledie.samregion.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
22 ноября 2018  20:58
Подтверждение учётной записи на портале Госуслуги
Подтверждение учётной записи на портале Госуслуги
 Для того, чтобы пользоваться всеми услугами портала Госуслуги необходимо иметь свою учетную запись.  Социум
10
22 ноября 2018  20:38
Оперная певица Лариса Марзоева рассказала о своей дружбе со звездой мировой оперы и о его последнем выступлении в Красноярске.
"Все плакали". Коллега Хворостовского рассказала о его последнем концерте
Оперная певица Лариса Марзоева рассказала о своей дружбе со звездой мировой оперы и о его последнем выступлении в Красноярске.  Социум
67
22 ноября 2018  20:04
На уличную зарядку (до начала рабочего дня) вышли сотрудники департамента спорта и сотрудники МАУ «Парки Самары».
Сотрудники администрации Самары провели зарядку на улице
 На уличную зарядку (до начала рабочего дня) вышли сотрудники департамента спорта и сотрудники МАУ «Парки Самары».  Социум
115
Весь список

Здравоохранение
22 ноября 2018  16:55
На встрече обсуждены вопросы внедрения бережливого производства (lean management), всеобщего управления качеством (total quality management), логистики и маршрутизации пациентов.
В больнице Пирогова состоялся круглый стол с участием специалистов ЛПУ города Самара, СамГМУ и коллег из клиники Св. Шарля, Франция
 На встрече обсуждены вопросы внедрения бережливого производства (lean management), всеобщего управления качеством (total quality management), логистики и маршрутизации... Здравоохранение
120
22 ноября 2018  15:26
На сегодняшний день прооперирован 21 человек. Результаты отличные и хорошие.
На телеканале "Россия-1" рассказали об уникальных нейрохирургических операциях, которые проводятся в самарской больнице Семашко
На сегодняшний день прооперирован 21 человек. Результаты отличные и хорошие.   Здравоохранение
157
22 ноября 2018  15:20
Министр ознакомился с работой приемного, клинико-диагностического отделений и сосудистого центра.
Михаил Ратманов посетил больницу им. Н.И. Пирогова
Министр ознакомился с работой приемного, клинико-диагностического отделений и сосудистого центра.   Здравоохранение
166
Весь список
Новости медицины
16 ноября 2018  10:00
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
 В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
255
6 ноября 2018  21:53
Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
 К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято.  Новости медицины
315
29 октября 2018  22:09
Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
 Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
383
Весь список
Туризм
22 ноября 2018  12:54
В России сократят срок выдачи загранпаспорта
В России сократят срок выдачи загранпаспорта
Дополнительного финансирования не потребуется. Туризм
159
14 ноября 2018  15:07
Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%
Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
358
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
546
Весь список
Образование
22 ноября 2018  17:25
В четверг, 22 ноября, состоялась очередная профориентационная видеоконференция (ВКС) со старшеклассниками городов и районов региона в рамках комплексной программы профориентации.
В Самарской области школьников ориентируют поступать в вузы на IT-специальности
В четверг, 22 ноября, состоялась очередная профориентационная видеоконференция (ВКС) со старшеклассниками городов и районов региона в рамках комплексной... Образование
162
22 ноября 2018  13:22
Самарских детей начнут записывать в первые классы с 18 декабря
Самарских детей начнут записывать в первые классы с 18 декабря
Принимать заявления будут самарские лицеи и гимназии, за которыми закреплена территория всего города. Образование
189
22 ноября 2018  12:29
В с. Кинель-Черкассы Самарской области состоится XIV Ярмарка педагогических инноваций
В с. Кинель-Черкассы Самарской области состоится XIV Ярмарка педагоги ческих инноваций
В этом году на участие в Ярмарке заявлено 330 проектов. Образование
137
Весь список

Культура
21 ноября 2018  16:20
В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт со сценами и номерами из известных и редко исполняемых опер Пуччини.
В воскресенье в Самарском театре оперы и балета премьера оперы "Джанни Скикки"
В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт со сценами и номерами из известных и редко исполняемых опер Пуччини.  Культура
290
21 ноября 2018  12:37
XXVI Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского состоится в Самаре
XXVI Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского состоится в Самаре
Около 140 молодых музыкантов из России, Молдовы, Германии, Китая и Англии продемонстрируют свое мастерство в пяти номинациях.  Культура
156
21 ноября 2018  11:43
В Самаре открывается юбилейная фотовыставка «Новый поворот» Выставка продлится до 9 декабря.
В Самаре открывается юбилейная фотовыставка «Новый поворот»
Выставка продлится до 9 декабря. Культура
167
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
266
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
614
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1658
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
451
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
417
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
889
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
975
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
929
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
958
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
808
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
803
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1227
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1589
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1643
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2779
Весь список

Мероприятия
В Самаре впервые проходит всероссийская интеллектуальная Олимпиада «Наше наследие»
«Королёв-челлендж» шагает по Самаре – в губернии поддержали акцию в поддержку присвоения аэропорту Курумоч имени великого соотечественника
В Самаре открылась всероссийская интеллектуальная олимпиада "Наше наследие"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные