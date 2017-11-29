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Новости /  Общество /  Социум  

Ряд детсадов и школ Самары не будут приглашать Дедов Морозов

29 ноября 2017 11:45
54
Ряд детсадов и школ Самары не будут приглашать Дедов Морозов Такой шаг объясняют борьбой с коррупцией.
Такой шаг объясняют борьбой с коррупцией.

В этом году сразу несколько детских садов и школ Самары отказались приглашать на Новогодние утренники артистов на роли Дедов Морозов. Неофициально руководители образовательных учреждений комментируют, что такое решение было принято в рамках борьбы с коррупционными проявлениями, так как на оплату услуг аниматоров необходимы добровольные пожертвования родителей.

В частности, такая ситуация сложилась в школе №3 и детском саду №377, где новогодние праздники для детей будут организованы силами самих преподавателей и воспитателей. В детском саду №223 также прокомментировали, что роль Деда Мороза исполнит кто-то из сотрудников образовательного учреждения, пишет Волга Ньюс.

Между тем, согласно официальной позиции городского департамента образования, образовательные учреждения имеют право (не обязанность) привлекать граждан для выполнения отдельных работ, в том числе по проведению развлекательных мероприятий, фотосъемки в образовательном учреждении, на основе гражданско-правовых договоров. "Новогодние праздники будут в обязательном порядке организованы и проведены в образовательных учреждениях городского округа Самара с учетом требований действующего законодательства", — отмечают в ведомстве.

Напомним, сообщения о том, что в Новосибирске, Кирове, Самаре и Казани чиновники запретили приглашать Дедов Морозов на праздники по рекомендациями психологов и для борьбы с коррупцией, ранее появились в федеральных СМИ. Информацию о запрете также прокомментировала глава Комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, назвав ее потрясающей нелепостью и глупостью.

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