Рустам Мурадов, возглавлявший командование 2-й армией, назначен на должность заместителя командующего Южным военным округом
8 января 2019 14:40
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«С Рустамом Усмановичем за время его службы в регионе сложились очень конструктивные отношения. Многое удалось сделать», - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Герой России Рустам Мурадов поблагодарил Дмитрия Азарова за совместную работу:
«Наш губернатор и его команда помогает везде и во всем. Вопросы взаимодействия здесь решаются на высшем уровне. Я горжусь нашими отношениями!», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Герой России Рустам Мурадов поблагодарил Дмитрия Азарова за совместную работу. Социум
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Рустам Мурадов, возглавлявший командование 2-й армией, назначен на должность заместителя командующего Южным военным округом. Социум
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