Рустам Мурадов, возглавлявший командование 2-й армией, назначен на должность заместителя командующего Южным военным округом.

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, возглавлявший командование 2-й армией, назначен на должность заместителя командующего Южным военным округом.«С Рустамом Усмановичем за время его службы в регионе сложились очень конструктивные отношения. Многое удалось сделать», - подчеркнулГерой России Рустам Мурадов поблагодарил Дмитрия Азарова за совместную работу:«Наш губернатор и его команда помогает везде и во всем. Вопросы взаимодействия здесь решаются на высшем уровне. Я горжусь нашими отношениями!», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.