Руководство «ЭнергосбыТ Плюс» призывает жителей региона не идти на поводу у мошенников

143

В различных регионах страны участились случаи мошенничества с установкой приборов учета энергоресурсов. Сотрудники лжесервисных организаций, представившиеся компанией, работающей по соглашению с энергетиками, вынуждают граждан устанавливать приборы учета тепловой и электрической энергии по десятикратном тарифу или просто воруют ценности у зазевавшихся клиентов.Руководство Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» призывает жителей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска не идти на поводу у мошенников! Обратите внимание, что ресурсоснабжающие организации ни в коем случае не берут наличные средства для установки приборов учета!Получить консультацию по установке общедомового прибора учета, узнать об энергосервисных услугах и проектах по повышению энергоэффективности все желающие могут на выставочном стенде Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», который работает на 24-й международной выставке «Энергетика» в «Экспо-Волге» с 13 по 15 февраля, сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс Самара».