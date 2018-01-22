Руководителя линейного отдела полиции Тольятти наградили за спасение мальчика на льду

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«Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерацииза проявленные решительность и самоотверженность начальник Тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте полковник полициинагражден медалью МВД России «За смелость во имя спасения».В начале января текущего года в городе Тольятти руководитель линейного отдела полиции спас 12-летнего мальчика, провалившегося под лед на шлюзовом канале. Айдыну Камбарову удалось ползком добраться до полыньи, находящейся в центре канала, и при помощи подручных средств вытащить ребенка из воды.Отличившийся сотрудник, который более двадцати лет несет службу в органах внутренних дел, в экстремальной ситуации своими отважными действиями спас жизнь человека», - сообщила официальный представитель МВД России