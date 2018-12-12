Руководители кадровых служб органов исполнительной власти региона участвуют в сессии «Кадровая стратегия: итоги и перспективы»
12 декабря 2018 18:25
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По словам руководителя департамента государственной службы и кадров администрации губернатора Самарской области Натальи Баландиной, основная цель сессии – поделиться опытом по внедрению лучших кадровых практик на госслужбе, предложить новые технологии в реализации кадровой стратегии региона. Мероприятие проходит в рамках проекта «КадроСфера».
Работе по развитию кадрового потенциала региона уделяет большое внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Основная цель - не просто создать кадровый резерв управленческих кадров в сфере государственного и муниципального управления, а резерв для всех отраслей Самарской области. «Для нас главный потенциал – это люди, которые здесь живут и хотят достигать большего. Капитаны, лидеры нужны и в производстве, и в науке, и в образовании, здравоохранении», – не раз подчеркивал Дмитрий Азаров.
Напомним, запуск единой информационной платформы «Кадросфера» состоялся во время стратегической сессии «Кадровая стратегия – достояние региона», которая состоялась в июле этого года.
Проект «КадроСфера» - это информационная платформа, которая объединяет действующие резервы Самарской области. Она предлагает рейтинг участников с динамической оценкой их активности, формирование траекторий их профессионального развития, единую систему оценки компетенций Система позволяет работать с кадровым потенциалом и органов власти, и бизнес-сообщества. Потенциальный работодатель может видеть полный расклад лучших молодых кадров региона с разбивкой по любым нужным критериям. Это огромный шаг для повышения инвестиционной привлекательности Самарской области, ведь если инвестору можно предложить не только «прописку», но и решение кадровых вопросов – это серьезное конкурентное преимущество.
С другой стороны, «Кадросфера» станет и площадкой для развития самих соискателей. Она обеспечит возможности их «горизонтальной» коммуникации, обмена опытом, запуска проектов, формирования собственных команд. Платформа дает возможность оперативного формирования качественной команды для проектной деятельности любого профиля, в том числе междисциплинарного.
Сейчас платформа представлена информационно-технологическим сайтом, адаптированным для мобильных устройств, доступным по адресам: kadrosfera.ru и кадросфера.рф.
Уникальность системы «Кадросфера» в том, что это автономно развивающийся, адаптивный, гибкий к изменениям среды и потребностям участников проект. Он позволит перевести на качественно новый уровень всю работу по развитию кадрового потенциала Самарской области.
Уже сейчас в этой системе каждый желающий может выбрать интересующий его проект и присоединиться к нему в качестве участника проектной команды или эксперта.
Промежуточные итоги мероприятия прокомментировала руководитель департамента государственной службы и кадров Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина: «На сессии были представлены достижения кадровых подразделений ОИВ в сфере реализации кадровой политики: положительный опыт применения наставничества, работа с кадровым резервом органов власти, положительный опыт проведения конкурсов с использованием федерального портала. Те задачи, которые ставит Губернатор – открытость, доступность, понятность – успешно реализуются на площадке проекта «КадроСфера». Система - это своего рода траектория карьерного роста. Благодаря этой площадке мы можем эффективно использовать потенциал каждого человека", передает пресс-служба облправительства.
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