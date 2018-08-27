Руководитель технопарка "Кванториум — 63 регион" на стратегической сессии расскажет о модернизации допобразования

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Напомним, в Самарской области в настоящее время разрабатывается долгосрочная стратегия развития. Работа эта ведется с привлечением широкого круга лиц, экспертов федерального и регионального уровней — как от чиновничьего аппарата, так и от бизнеса, депутатского корпуса и общественных организаций.В рамках работы над стратегией проводятся тематические региональные стратегические сессии, на которых обсуждаются определенные отрасли развития. Так, уже прошли обсуждения по вопросам благоустройства и ЖКХ, экономики, кадровой политики, здравоохранения, а также по ситуации в малых городах и сельских территориях.На этой неделе в рамках сессии "Лучшее — детям" планируется поднимать вопросы, касающиеся образования, воспитания, безопасности, отдыха и оздоровления детей.Работа будет поделена на четыре секции: "Воспитание: семья и школа", "Внешкольное образование — путь к успеху", "Сохранение здоровья и обеспечение безопасности детей в образовательном пространстве", "Дошкольное образование — территория разнообразия детства".Алексей Богатов сообщил Волга Ньюс, что планирует поднять вопрос о необходимости модернизации системы дополнительного образования в Самарской области, поскольку действующая была разработана еще во время СССР и уже потеряла актуальность."Поэтому мы сейчас с нашей командой готовим передел формата. И первый вариант — это модернизация классической системы, когда непосредственно сотрудничать с предприятием будет центр технического творчества (а не вуз — прим. ВН)", — рассказывает Алексей Богатов, а в продолжение называет и второй вариант, когда кванториум является местом формирования проектных команд, которые занимаются разработкой новых идей, научных стартапов."Это кейсовая система", — поясняет Богатов и добавляет, что участвовать в этих проектов могут дети начиная с 10-12 лет."Мы являемся одной из организаций федеральной сети кванториумов, и у нас уже есть прецеденты, когда дети работают группами, и их проектами интересуются действующие предприятия", — рассказывает Алексей Богатов. Более того, по его словам, уже существуют специально созданные группы по реализации проектов, включающие в себя и детей, и взрослых.Обо всем этом, и не только, он планирует рассказать во время стратегической сессии "Лучшее — детям". Сам формат работы на стратегической сессии Алексей Богатов называет очень важным и говорит, что именно такой формат сейчас и необходим. "Только в таком формате можно решать стратегические задачи", — убежден он.