Руководитель «Управления капитального строительства» Самары финансово поощрял за роды коллегу-жену

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Прокурорская проверка выявила, что экс-руководитель МБУ Сергей Басов выписал своей супруге, трудоустроенной в том же учреждении, незаконную материальную помощь в связи с вступлением с ним в брак и за рождение ребенка, а также выплатил ей необоснованные премии во время ее нахождения в отпуске по беременности и родам.«В ходе проверки мы обратили внимание на то что в подчинении руководителя МБУ «УКС» находится его супруга (должность — начальник отдела по работе с размещением муниципального заказа). При детальном изучении документов было установлено, что в нарушение Положения об оплате труда в этом МБУ руководителем согласована выплата материальной помощи его супруге в двойном размере. Кроме этого, при дальнейшем изучении материалов, установили факт выплаты единовременной премии по итогам работы за период, в котором супруга находилась в отпуске по беременности и родам.По результатам проверки материалы направлены в УМВД России по Самаре для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.По итогам процессуальной проверки 14 сентября 2018 года следственной частью СУ УМВД России по городу Самаре возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (растрата) в отношении неустановленного лица из числа руководства МБУ городского округа Самара «Управление капитального строительства.Санкция указанной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы», — заявил Никита Зубко.Г-н Басов уволился из МБУ по собственному желанию в период проведения проверки прокуратуры.