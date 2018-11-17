Руководитель ФЦК Николай Соломон посетил "Самараавтожгут"
17 ноября 2018 14:37
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Предприятие находится в зоне повышенного внимания Правительства СО и лично губернатора Дмитрия Азарова, потому что второго такого производства в СО нет.
Подробности в материале @TRK_Gubernia.
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