Рукописи Жан-Жака Руссо обнаружили в подвале жилого дома под Петербургом

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По словам мужчины, рукописи ему предложил купить знакомый. На первых страницах были обнаружены упоминания Орлова, Гатчины и Эрмитажа. Продавец отметил, что рукопись досталась ему вместе с антиквариатом от покойного дедушки из Егерской слободы.В случае если подлинность рукописи будет подтверждена, находка может повлиять на некоторые исторические факты.Сообщается, что граф Орлов приглашал Руссо в Гатчину, но тот отказался, а если верить находке, то Жан-Жак всё же посещал город.