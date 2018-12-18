Рождественский подарок от САТОБ: концерт артистов Молодежной оперной программы
18 декабря 2018 16:30
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Вход свободный.
В программе прозвучат произведения одного из самых выдающихся создателей русского романса – композитора Сергея Рахманинова. Выступают София Ерзнкян (сопрано), Елена Марченко (меццо-сопрано), София Орлова (сопрано), София Цимбал (сопрано), Сергей Пономарёв (баритон). Вместе с ними в концерте участвует молодой солист оперной труппы САТОБ Степан Волков (бас). Партия фортепиано – концертмейстер Молодежной оперной программы Нина Робак.
Программа действует под руководством главного дирижера театра Евгения Хохлова.
Художественный руководитель программы – Василий Святкин.
Куратор программы – Ирина Янцева, куратор и режиссер – Оксана Штанина, передает пресс-служба САТОБ.
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