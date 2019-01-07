Рождественские гулянья на площади Куйбышева

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7 января на площади Куйбышева по благословению Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия прошли традиционные Рождественские гулянья. Праздничное мероприятие организовано некоммерческим фондом «Детский Епархиальный образовательный центр» совместно с администрацией Самары.Всех участников ждали веселые русско-народные игры, танцы и хороводы. Прозвучали народные песни в исполнении творческих коллективов: «Самарская слобода», «Волжские станичники». Для детей был организован мастер-класс по изготовлению Вифлеемской звезды и фигурок рождественских персонажей. Участники праздника целыми семьями приняли участие в потешных боях за снежную крепость.Впервые участники Рождественских гуляний, одетые в народные костюмы, с гармошкой прошлись по площади Куйбышева – по старинной традиции возвестили всем о наступлении светлого праздника Рождества Христова.«В этом году мы приготовили для всех участников праздника классическую программу. Концерт, традиционные и всем полюбившиеся русские народные игры и гуляния. Впервые мы прошлись с большой Колядкой по пл. Куйбышева. Возвели о том, что Христос родился, что праздник уже наступил! Так традиционно всегда поступали на Руси: люди ходили по городам и деревням, колядовали, пели, радовались. Рождество – это добрый, светлый праздник, который вселяет надежду», - говорит Денис Неверов, заместитель директора некоммерческого фонда «Детский Епархиальный образовательный центр».Елена Сонникова, преподаватель детской школы искусств №3 рассказывает:«Для меня рождество в первую очередь семейный праздник, мы сегодня обязательно встретимся с родными за большим столом, но традиционные народные гуляния – это очень весело, это объединяет. Обязательно на горке сходим покататься. В нашей этнографической - фольклорной студии мы с детьми не только поем, также шьем и вышиваем народные костюмы для себя. Это лучший способ прикоснуться к истории своего народа».Также сегодня в честь Рождества в четырех парках Самары были организованы театрализованные игры для детей и взрослые. Семейные праздники с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также сказочных персонажей организовало МАУ "Парки Самары" совместно с Самарским художественным театром, передает пресс-служба администрации Самары.