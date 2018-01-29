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Новости /  Общество /  Социум  

Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет

29 января 2018 23:41
328
Единственным регионом, где не было зафиксировано спада, оказалась Чечня.
В 2017 году уровень рождаемости в России снизился сразу на 10,7%, следует из отчета Росстата. По подсчетам ведомства, за год в стране родились примерно 1,69 млн детей, что более чем на 203 тыс. меньше, чем в 2016-м. По этому показателю 2017-й оказался худшим годом последнего десятилетия; в последний раз меньше новорожденных в России было зафиксировано лишь в 2007 году (1,61 млн), сообщает РБК.

Спад рождаемости коснулся в 2017 году всех регионов России, за исключением Чечни, где за год родилось практически столько же детей, сколько в 2016-м, — 29,89 тыс. против 29,893 тыс. Разница настолько мала, что в пересчете на проценты Росстат изменения уровня рождаемости даже не заметил. В остальных регионах ситуация оказалась намного хуже: в некоторых спад рождаемости составил около 15%, а в Ненецком автономном округе достиг 16,5%.

Смертность в России в прошлом году также заметно снизилась: за год в стране умерли 1,824 млн человек, что примерно на 63,6 тыс. меньше, чем в 2016-м. Однако даже снижение смертности до самого низкого в XXI веке уровня не помогло России сохранить естественный прирост населения, на смену которому пришла естественная убыль (за 2017 год — минус 134,4 тыс., в 2016-м было плюс 5,4 тыс.)

Несмотря на это, общее население России по итогам года несколько выросло (с 146,804 млн до 146,877 млн человек), что объясняется притоком мигрантов из других стран. По итогам января–ноября 2017 года (данных за весь год Росстат еще не публиковал) миграционный прирост составил 200,9 тыс. человек. Главными миграционными донорами России по-прежнему остаются страны СНГ — Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Украина.

Согласно демографическому прогнозу Росстата, естественная убыль населения будет нарастать и с 2025 года превысит 400 тыс. человек ежегодно, замедление сокращения численности населения прогнозируется только ближе к 2030-м годам. Международная миграция (по прогнозу приток мигрантов составит менее 300 тыс. человек в год) в перспективе не сможет компенсировать сокращение населения.

В декабре 2017 года глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин предупреждал, что уровень рождаемости в России недостаточен, чтобы обеспечить рост численности населения, а в ближайшие годы ситуация будет только ухудшаться, так как число женщин детородного возраста в стране сократится на четверть и даже больше.

«Количество женщин репродуктивного возраста до 2032 или 2035 года уменьшится на 28%. Предположить, что в этой ситуации абсолютное количество рождений будет оставаться на уровне 1,8–1,9 млн, не приходится, к сожалению», — сказал Топилин.


Научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова пояснила РБК, что рождаемость будет снижаться в ближайшие 15 лет из-за того, что большинство нынешних матерей родились в 1990-х годах, когда рождаемость была невысокой.

«Число женщин — потенциальных матерей маленькое, и поэтому количество рождений тоже падает», — пояснила эксперт.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин отнес демографическую ситуацию в России к числу тяжелейших в мире. Министр отметил, что к резкому сокращению численности трудоспособного населения приведет то, что в его составе начинают учитываться россияне, родившиеся в самом конце 1990-х, когда в стране был зафиксирован максимальный спад рождаемости.

«Поколение очень маленькое, поэтому динамика негативная по численности трудоспособного населения будет сохраняться. Ситуация с точки зрения демографии одна из самых тяжелых в мире: мы будем терять ежегодно примерно 800 тыс. населения в трудоспособном возрасте из-за демографической структуры», — сказал Орешкин.

В ответ на вызов низкой рождаемости президент объявил о «перезагрузке» демографической политики страны. С 1 января в России появились два новых ежемесячных пособия. При рождении первого ребенка и до достижения им полутора лет семьям предоставляется ежемесячная выплата, равная региональному прожиточному минимуму на ребенка (в среднем в 2018 году она составляет 10,5 тыс. руб.). Из средств материнского капитала (действие программы продлено до конца 2021 года) семьи при рождении второго ребенка могут получать ежемесячные выплаты. Обе выплаты предоставляются семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе. Кроме того, для семей, в которых появились второй и третий ребенок, запущена спецпрограмма субсидирования ипотечных ставок (расходы на обслуживание ипотеки выше сверх 6% годовых возьмет на себя государство).

Принимаемые государством меры Хасанова оценила как позитивные. «Материнский капитал повлиял на небольшой рост числа третьих и вторых рождений. Он увеличит возможность молодых семей вылезти из бедности. Принятое для первого ребенка пособие, скорее всего, не будет таким эффективным способом повышения числа рождений, но повлияет на календарь рождений: кто собирался родить в ближайшие несколько лет, поторопится», — сказала она.

Российский рынок труда теряет привлекательность для мигрантов, без них восполнить сокращение трудоспособного населения страны не получится, предупреждают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) в докладе «Миграционная политика: диагностика, вызовы, предложения», опубликованном 26 января. Общая убыль численности трудоспособного населения до 2030 года составит от 11 млн до 13 млн человек, отмечают эксперты. Резервов для роста внутренней миграции нет и для привлечения иностранных трудовых кадров, по мнению экспертов, нужны новые меры миграционной политики — рабочие визы, лотерейные системы по аналогии с американской Green card, а также контракты для интеграции мигрантов.


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Комментарии



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