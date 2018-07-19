Ростуризм выпустил памятку для туристов на случай банкротства операторов
19 июля 2018 19:20
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Что делать, если вы заключили договор с обанкротившимся туроператором.
1. Обратить внимание на информацию в договоре, которая касается страховщика или гаранта — организации, предоставившей туроператору финансовое обеспечение.
2. Написать и направить страховщику или гаранту письмо с требованием выплаты компенсации, в котором необходимо указать:
- ФИО туриста или сведения об ином заказчике, если договор заключался заказчиком;
- дату выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представленного в качестве финансового обеспечения ответственности туроператора;
- номер договора о реализации туристского продукта и дату его заключения;
- наименование туроператора;
- информацию об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о неисполнении туроператором обязательств;
- размер реального ущерба*, причиненного туристу.
* «реальный ущерб» — расходы туриста на оплату услуг по перевозке и (или) размещению по договору о реализации туристского продукта.
3. Приложить к письму копии паспорта, договора о реализации туристского продукта (с предъявлением его оригинала в случае заключения договора о реализации туристского продукта на бумажном носителе), документы, подтверждающие реальный ущерб туриста.
4. У страховщика или гаранта есть не более 30 календарных дней после дня получения письма и всех необходимых документов на удовлетворение требования о компенсации.
5. Кроме этого турист может требовать возмещения упущенной выгоды и (или) морального вреда, который должен быть определен судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
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