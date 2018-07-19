Ростуризм выпустил памятку для туристов на случай банкротства операторов

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Что делать, если вы заключили договор с обанкротившимся туроператором.1. Обратить внимание на информацию в договоре, которая касается страховщика или гаранта — организации, предоставившей туроператору финансовое обеспечение.2. Написать и направить страховщику или гаранту письмо с требованием выплаты компенсации, в котором необходимо указать:- ФИО туриста или сведения об ином заказчике, если договор заключался заказчиком;- дату выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представленного в качестве финансового обеспечения ответственности туроператора;- номер договора о реализации туристского продукта и дату его заключения;- наименование туроператора;- информацию об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о неисполнении туроператором обязательств;- размер реального ущерба*, причиненного туристу.* «реальный ущерб» — расходы туриста на оплату услуг по перевозке и (или) размещению по договору о реализации туристского продукта.3. Приложить к письму копии паспорта, договора о реализации туристского продукта (с предъявлением его оригинала в случае заключения договора о реализации туристского продукта на бумажном носителе), документы, подтверждающие реальный ущерб туриста.4. У страховщика или гаранта есть не более 30 календарных дней после дня получения письма и всех необходимых документов на удовлетворение требования о компенсации.5. Кроме этого турист может требовать возмещения упущенной выгоды и (или) морального вреда, который должен быть определен судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.