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Ростуризм напомнил о праве туристов подавать в суд на отказывающихся возвращать деньги турагентов.
Ростуризм разъяснил порядок возврата средств за путевки в Турцию
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Ростуризм разъяснил порядок возврата средств за путевки в Турцию

13 августа 2017 15:44
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Ростуризм напомнил о праве туристов подавать в суд на отказывающихся возвращать деньги турагентов.
Как информирует РБК, Ростуризм выпустил разъяснение по порядку расторжения договора о туристической поездке в Турцию в связи с возникновением угрозы безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Для расторжения или изменения договора (в том числе изменения сроков поездки или ее направления) туристам необходимо обратиться к туроператору или турагенту — в зависимости от того, кем реализован тур.

Если такое обращение было подано до начала путешествия, туристам будет возвращена полная сумма поездки. В случае отказа от поездки уже после начала путешествия возвращается лишь часть суммы, пропорциональная стоимости не оказанных услуг.

Если туроператор откажется от возврата средств, турист может обратиться в суд. Причем он будет освобожден от уплаты государственной пошлины по иску. ​В то же время урегулирование финансовых вопросов возможно и в досудебном порядке, что «будет являться для туроператоров проявлением социальной ответственности», отметили в Ростуризме,

Ранее Ростуризм на основе данных Роспотребнадзора выяснил, что отдыхающие в Турции россияне стали чаще заражаться энтеровирусной инфекцией. Возрос уровень заболевания детей в летний сезон 2017 года. В связи с этим ведомство объявило о возникшей в Турции «угрозе безопасности здоровью туристов, не требующей вместе с тем срочной эвакуации граждан России».

Ростуризм обязал туроператоров и турагентов информировать желающих поехать в Турцию об эпидемиологической ситуации в стране.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что получили более 500 обращений россиян с жалобами на ухудшение здоровья после отдыха в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и в других. Больше всего заболевших среди детей до 14 лет.​


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Комментарии



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