Ростуризм разъяснил порядок возврата средств за путевки в Турцию
13 августа 2017 15:44
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Для расторжения или изменения договора (в том числе изменения сроков поездки или ее направления) туристам необходимо обратиться к туроператору или турагенту — в зависимости от того, кем реализован тур.
Если такое обращение было подано до начала путешествия, туристам будет возвращена полная сумма поездки. В случае отказа от поездки уже после начала путешествия возвращается лишь часть суммы, пропорциональная стоимости не оказанных услуг.
Если туроператор откажется от возврата средств, турист может обратиться в суд. Причем он будет освобожден от уплаты государственной пошлины по иску. В то же время урегулирование финансовых вопросов возможно и в досудебном порядке, что «будет являться для туроператоров проявлением социальной ответственности», отметили в Ростуризме,
Ранее Ростуризм на основе данных Роспотребнадзора выяснил, что отдыхающие в Турции россияне стали чаще заражаться энтеровирусной инфекцией. Возрос уровень заболевания детей в летний сезон 2017 года. В связи с этим ведомство объявило о возникшей в Турции «угрозе безопасности здоровью туристов, не требующей вместе с тем срочной эвакуации граждан России».
Ростуризм обязал туроператоров и турагентов информировать желающих поехать в Турцию об эпидемиологической ситуации в стране.
В Роспотребнадзоре ранее заявили, что получили более 500 обращений россиян с жалобами на ухудшение здоровья после отдыха в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и в других. Больше всего заболевших среди детей до 14 лет.
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