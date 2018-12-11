Роструд пояснил порядок выплат новогодних премий
11 декабря 2018 09:01
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В Ведомстве напомнили, что премия – это часть зарплаты, направленная на то, чтобы работник повышал качество труда и производительность.
Поэтому, как следует из Трудового кодекса, она зависит исключительно от заинтересованности работодателя и его финансовых возможностей. Таким образом, если работодатель определил порядок и размер премирования в соглашении, коллективном договоре или другом нормативном документе, премия становится обязательной.
Однако он может обозначить условия, при которых работника лишают премии или снижают ее размер. Это решение принимается после оценки результатов труда. При этом отмечается, что работник может обратиться в Роструд и его территориальные органы, если считает, что его трудовые права нарушены, передает Радио Маяк.
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