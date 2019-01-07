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Новости /  Общество /  Социум  

Роструд напомнил россиянам о грядущей трёхдневной рабочей неделе

7 января 2019 13:54
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Следующие длинные выходные традиционно ожидают граждан в марте, а затем и в мае.
После десяти дней новогодних канинул россиян ожидает трёхдневная рабочая неделя. Об этом напомнили гражданам в Роструде, передает life.ru.

— Первая рабочая неделя 2019 года после десятидневных новогодних каникул будет трёхдневной, — приводит ТАСС комментарий ведомства. — Первый рабочий день выпадает на среду, 9 января.

Длинные выходные теперь будут ждать россиян в марте. Отдыхать там все будут с 8-го по 10-е.

Затем традиционно будут майские каникулы — пять дней отдыха, один из них — за счёт переноса выходного с Дня защитника Отечества, который приходится в этом году на субботу. 
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Комментарии



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