«Ростех» показал парашютную систему для нового космического корабля «Федерация»

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Основной трехкупольный парашют «Федерации» будет иметь площадь более 3,6 тыс. кв. м и способен нести космический аппарат массой до 9 т, обеспечивая его спуск с высоты в несколько километров. «Роскосмосу» новую систему планируется передать к 2020 году.«Парашютная система для космического корабля имеет сложнейшую конструкцию и в настоящий момент проходит испытания. Всего запланировано 28 сбросов. Тестирование с полноразмерным макетом корабля весом 9 т пройдет в 2019 году», — сообщил генеральный директор входящего в «Ростех» холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.По проекту, парашютная система выводится на высоте 4,5 тыс. м. Сначала у «Федерации» откроется вытяжной парашют, затемтрехкупольный основной.«Сейчас мы проводим испытания с помощью малоразмерных макетов космического корабля весом 3 т и «младших» моделей парашютной системы — трехкупольной общей площадью 1770 кв. м и однокупольной системы площадью 1200 кв. м. Всего будет проведено девять сбросов малоразмерных макетов, после чего специалисты приступят к сбросам 9-тонного макета космического корабля», — отметил Насенков.​Многоразовый пилотируемый космический корабль «Федерация» должен прийти на смену пилотируемым «Союзам» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Разрабатывается РКК «Энергия» им. С.П. Королева. Ожидается, что корабль сможет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность экипажа составит до шести человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года. Предполагается, что первый беспилотный полет «Федерация» совершит в 2022 году, затем, в 2023 году, планируется беспилотный полет к Международной космической станции.Фото: Антон Тушин / Ростех