Я нашел ошибку
Главные новости: 
Люди за 50 хотят работать, даже если уже вышли на пенсию, но работодатели сомневаются в их способности к обучению и адаптации в коллективе.
Работодатели рассказали, почему неохотно берут на работу соискателей предпенсионного возраста
Сербия была оштрафована из-за группы фанатов, которые развернули оскорбительный баннер политического содержания на матче сборной республики с Коста-Рикой, который состоялся в Самаре 17 июня.
ФИФА оштрафовала федерации Мексики и Сербии за поведение болельщиков
В месячном же выражении доходы россиян упали сразу на 9,3%.
Рост реальных доходов россиян в мае резко замедлился и составляет всего 0,3% в годовом выражении
Intel объявила об увольнении Брайана Кржанича, возглавлявшего компанию с 2013 года. Отставку гендиректора объяснили нарушением им норм компании, запрещающих руководству отношения с подчиненными.
Главу Intel отправили в отставку за служебный роман
По данным следствия, Александр Хорошавин вместе с соучастниками в 2014 году получил взятки в размере от 2 млн до 10 млн руб. от двух десятков людей.
СК предъявил экс-губернатору Сахалина Хорошавину обвинение в получении еще 20 взяток
Зарубежные болельщики о стереотипах, русской кухне и Путине
Зарубежные болельщики о стереотипах, русской кухне и Путине
В датском городе Орхус создали фанзону, чтобы болельщики посмотрели игру, которая проходит на «Самара Арене»
В датском городе Орхус создали фанзону, чтобы болельщики посмотрели игру, которая проходит на «Самара Арене»
Его признали виновным в 69 эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 134 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет) и ст. 135 УК (развратные действия).
Экс-директора иркутского бассейна приговорили к 23 годам колонии за педофилию
сегодня  Четверг, 21 июня, 23:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/06:
USD 63.79
0.17
EUR 73.69
0.08
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Рост реальных доходов россиян в мае резко замедлился и составляет всего 0,3% в годовом выражении

21 июня 2018 23:00
59
В месячном же выражении доходы россиян упали сразу на 9,3%.
Как передает РБК, федеральная служба государственной статистики (Росстат) отчиталась о резком замедлении роста реальных доходов россиян: в годовом выражении, в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года, они увеличились только на 0,3%. Данные о социально-экономическом положении России в январе—мае 2018 года опубликованы на сайте ведомства.

В первые месяцы 2018 года реальные доходы россиян росли куда быстрее — на 5,7% в апреле, на 4,7% в марте и на 4,4% феврале. Однако до этого на протяжении четырех лет в России фиксировался спад реальных доходов (в 2017 году они сократились 1,7%, в 2016-м — на 5,8%, в 2015-м — на 3,2%, в 2014-м — на 0,7%), сменившийся ростом только в январе 2017 года, когда правительство решило выплатить пенсионерам 5 тыс. руб. в виде «отступных» за отказ от полноценной индексации пенсии в 2016 году. Рост доходов, зафиксированный в январе, стал первым случаем повышения доходов после 26 месяцев падения.

В месячном выражении — по сравнению с апрелем 2018 года — реальные доходы россиян в мае упали сразу на 9,3%.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с учетом индекса потребительских цен. По данным Росстата, потребительские цены в мае 2018 года выросли в России в среднем на 0,4%, при этом бензин подорожал сразу на 5,6%.

В номинальном выражении денежные доходы населения — то есть доходы в среднем на душу населения — в мае 2018 года составили 30 438 руб. Это на 4% выше, чем в мае прошлого года, но ниже, чем в апреле этого года, на 8%.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам мая 2018 года составила 43 815 руб., что на 9,9% выше, чем годом ранее.

Во время прямой линии, которая состоялась 7 июня, президент Владимир Путин заявил, что Россия добилась устойчивого роста доходов граждан.

«Мы вышли на устойчивый рост доходов граждан. Заработные платы выросли на 1,9%, а реальные доходы населения — на 3,8%», — заявил он тогда. «Конечно, это не каждый человек на себе ощущает, но в целом это абсолютно объективная статистика, и это так оно и есть», — добавил он.

По данным Росстата, добиться остановки падения реальных располагаемых доходов россиян удалось в феврале 2018 года. До этого доходы россиян падали четыре года подряд. В методологии Росстата доходы складываются из зарплат, социальных выплат и прочих доходов, включая предпринимательские, минус налоги и другие обязательные платежи.​


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
21 июня 2018  23:00
В месячном же выражении доходы россиян упали сразу на 9,3%.
Рост реальных доходов россиян в мае резко замедлился и составляет всего 0,3% в годовом выражении
В месячном же выражении доходы россиян упали сразу на 9,3%.    Социум
52
21 июня 2018  21:28
После матча Дмитрий Азаров вместе с болельщиками прошёл по так называемой “последней миле”, дороге от стадиона к остановкам общественного транспорта.
Дмитрий Азаров: "Очень рад, что нашим гостям из других стран и континентов нравится в нашем городе"
После матча Дмитрий Азаров вместе с болельщиками прошёл по так называемой “последней миле”, дороге от стадиона к остановкам общественного транспорта.   Социум
206
21 июня 2018  19:45
Конкурс проводится в целях пропаганды и формирования здорового образа жизни среди населения, а также привлечения внимания общественности к важности решения вопросов по защите здоровья граждан, в том числе и на их рабочих местах.
Самарские организации приглашаются к участию в конкурсе «Лучшие практики популяризации здорового
Конкурс проводится в целях пропаганды и формирования здорового образа жизни среди населения, а также привлечения внимания общественности к важности решения... Социум
108
Весь список

Здравоохранение
21 июня 2018  11:55
В Самаре уже более 3,5 тысяч человек укусили клещи
В Самаре уже более 3,5 тысяч человек укусили клещи
Среди пострадавших 966 детей.  Здравоохранение
402
21 июня 2018  10:46
Самарский врач стала финалистом Премии лучшим врачам России «Призвание»
Самарский врач стала финалистом Премии лучшим врачам России «Призвание»
Она отмечена в номинации «За создание нового метода диагностики». Здравоохранение
206
17 июня 2018  13:05
Ученые назвали необходимый диабетикам и гипертоникам продукт
Ученые назвали необходимый диабетикам и гипертоникам продукт
Они утверждают, что блюда из зеленой и красной чечевицы крайне полезны людям, страдающим от диабета или гипертонии. Здравоохранение
86
Весь список
Новости медицины
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
163
8 мая 2018  16:24
Выбор роддома
 Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка.  Новости медицины
154
3 мая 2018  19:17
Абсцесс печени и поджелудочной железы
Абсцесс печени и поджелудочной железы
 Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов.  Новости медицины
202
Весь список
Туризм
14 июня 2018  09:32
Изменен режим работы Бункера Сталина в Самаре Изменения введены на время чемпионата мира по футболу.
Изменен режим работы Бункера Сталина в Самаре
Изменения введены на время чемпионата мира по футболу. Туризм
44
13 июня 2018  19:50
Отдых в Греции
Отдых в Греции
 Греция – невероятно красивая страна, известная своей историей и бесконечной красотой архитектуры. У всех Греция ассоциируется с Афинами, монастырями из... Туризм
24
13 июня 2018  11:06
Самара вошла в первую десятку популярности семейных путешествий с детьми на День России
Самара вошла в первую десятку популярности семейных путешествий с детьми на День России
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов. Туризм
27
Весь список
Образование
21 июня 2018  11:45
В СамГТУ может появиться умная мебель
В СамГТУ может появиться умная мебель
На площадке «КБ37» прошла презентация потенциальных бизнес-проектов от участников первого набора ректорской бизнес-школы.  Образование
222
20 июня 2018  16:47
В российских школах могут исчезнуть традиционные учебники по ряду предметов, а проверка письменных работ будет автоматизирована, следует из рабочей версии проекта «Цифровая школа» Минпросвещения ценой более 500 млрд руб.
Минпросвещения предложило избавляться от бумажных учебников
В российских школах могут исчезнуть традиционные учебники по ряду предметов, а проверка письменных работ будет автоматизирована, следует из рабочей версии... Образование
275
20 июня 2018  12:58
Российские школы планируют отказаться от бумажных учебников
Российские школы планируют отказаться от бумажных учебников
Изменения рассматриваются в рамках проекта «Цифровая школа».  Образование
227
Весь список

Культура
21 июня 2018  09:39
В Самаре стартовал проект «Модерн в облаках»
В Самаре стартовал проект «Модерн в облаках»
Он представит гостям мундиаля самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Культура
200
21 июня 2018  09:16
Самарцев приглашают на выставку о Сенегале
Самарцев приглашают на выставку о Сенегале
Наш город принимает футбольную команду и болельщиков из франкофонной страны Сенегал в рамках ЧМ. Культура
156
20 июня 2018  13:05
Всех интересующихся французской современной литературой самарцев приглашают на встречу с писателем Габриэлем Мартиарена
Всех интересующихся французской современной литературой самарцев приглашают на встречу с писателем Габриэлем Мартиарена
Встреча пройдет 22 июня. Культура
203
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
712
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1021
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
964
Весь список


Видео
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
294
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
478
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
75
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
49
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
48
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
578
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
44
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
449
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
737
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
902
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
637
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1999
Весь список

Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на детский праздник «Научи ребенка Правилам дорожного движения»
Активисты ОНФ в День памяти и скорби, в день начала Великой Отечественной войны, проведут «Поверку павших» в Самаре
В Самаре пройдет фестиваль воздушных змеев
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда